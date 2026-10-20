Kostka, Němec, Stivínová či Bareš. U rakve Jiřího Štěpničky držela stráž herecká elita

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Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
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Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
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Recenze: Rychle a zběsile 8 55 %, Opice 55 %, Opravdová kuráž 80 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Padesát odstínů temnoty 25 %, 22 Jump Street 40 %, Cukrkandl 70 %, Horem pádem 55 %, Liga spravedlnosti 55 %, Milost 75 %
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...
Do kin se blíží nový snímek Já, Rocky o životě legendárního harcovníka hollywoodských akčních filmů Sylvesteru Stallonem. Převtělí se do něj americký herec Anthony Ippolito. Podle režiséra snímku...
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...
Vážná nemoc se stala osudnou hudebníkovi Davidu Šmídtovi, bývalému klávesistovi kapely Eddie Stoilow a současnému řediteli rádia Evropa 2. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na svém facebooku astrolog...
Co když je cesta ke svatosti lemovaná hříchem, absurditou a pořádnou dávkou humoru? Poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika, natočená na motivy slavného románu Thomase Manna, představí v...
Jeho nový desetidílný Oddíl B je uváděn jako komediální seriál od tvůrců legendární série MOST!. Očekávání jsou tedy značná. O tvorbě uvažuje sportovně. Má vždy rozpracovaných víc věcí najednou, ale...
Vážná nemoc se stala osudnou hudebníkovi Davidu Šmídtovi, bývalému klávesistovi kapely Eddie Stoilow a současnému řediteli rádia Evropa 2. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na svém facebooku astrolog...
Jeden potichu, druhý nahlas. Tak se při tvůrčích neshodách dohadují David Ondříček a Martha Issová – a trefně tím potvrzují, jak pravdivý je název jejich nového společného filmu Kluci to vidí jinak...
První část programu svého 69. ročníku představil Národní festival Smetanova Litomyšl. Uskuteční se od 10. června do 5. července 2027 a ponese podtitul Osud. Zazní například Dvořákova Rusalka s Českou...
Se svým turné Obyčejná holka objíždí Lucie Bílá sportovní haly po celé republice a zastavila se také v Hradci Králové. Publiku předvedla program, ve kterém převažovaly něžné a pomalé písně, často s...
Průkopník elektronické hudby Jean-Michel Jarre přiveze 3. října příštího roku do pražské O2 areny novou koncertní produkci Oxygène & Beyond. Mezinárodní turné oslaví 50 let od vydání přelomového...
Režisér Jan Pachl natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Věřitel, v níž se vrátíme do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě...
Mediální skupina Canal+ v pondělí večer slavnostně představila spojení se satelitní a internetovou televizí Skylink. Svůj dosavadní název přestane televizní značka používat 22. října a přejde na...
Přední tváře českého herectví, divadla i filmu bylo možno v úterý zahlédnout v prostorách Národního divadla. Právě tady se totiž kolegové i veřejnost naposledy loučili s legendou první scény Jiřím...
Vilémov, okres Havlíčkův Brod
2 500 000 Kč
Název novinky kin Ovečka Shaun ve filmu: Příšera z Mossy Bottom je skoro delší než film sám, ale každá z jeho osmdesáti minut zůstává nabitá hravostí, kterou nejen děti milují. Všechny gagy se...
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...