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Kostka, Němec, Stivínová či Bareš. U rakve Jiřího Štěpničky držela stráž herecká elita

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Fotočlánek   14:53
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Přední tváře českého herectví, divadla i filmu bylo možno v úterý zahlédnout v prostorách Národního divadla. Právě tady se totiž kolegové i veřejnost naposledy loučili s legendou první scény Jiřím Štěpničkou. Čestnou stráž u jeho rakve postáli například František Němec, Zuzana Stivínová nebo manželé Petr Štěpánek a Zlata Adamovská.

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

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