Zemřel herec a gay aktivista Jiří Hromada, roky vedl Hereckou asociaci

Smutnou zprávu uveřejnil na svém Facebooku herec Radek Fejt. Informaci následně potvrdil režisér, herec a moderátor Ondřej Kepka: „Ano, bohužel, právě jsem se to dozvěděl od jeho rodiny,“ uvedl Kepka.

Právě on Jiřího Hromadu v roce 2017 vystřídal na postu prezidenta Herecké asociace. Profesní odborovou asociaci výkonných umělců, která mimo jiné uděluje Ceny Thálie, vedl Hromada od roku 2011; jeho předchůdcem byl Václav Postránecký.

Chomutovský rodák Hromada se herectví věnoval už před studiem na DAMU, po absolvování školy působil v pražském Divadle E. F. Buriana. Na této scéně vydržel deset let, po sametové revoluci zde působil i ve vedení. Odešel po její přeměně v Divadlo Archa. Jako herec nadále působil na volné noze a věnoval se především dabingu a práci v rozhlase. Má za sebou na devět tisíc dabingových rolí či komentářů; jeho hlasem tak promlouvali Kirk Douglas, Marlon Brando, Morgan Freeman, James Gandolfini, John Goodman, Gerald Depardieu, Walter Matthau či třeba Donald Sutherland. Problematikou profesního dabingu se výrazně zabýval i v čele Herecké asociace.

Už od začátku 90. let se Jiří Hromada veřejně angažoval za práva homosexuálů. Spoluzaložil Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO), devět let předsedal Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) a následně byl do roku 2006 předsedou nástupnické Gay iniciativy v ČR. Byl i šéfredaktorem kulturně-společenského časopisu SOHO revue a dalších časopisů určených pro gay a lesbickou komunitu.

Dar, nikoliv prokletí

„Jako hodnotu, kterou jsem dostal vrozenou,“ odpověděl Hromada před mnoha lety v online chatu se čtenáři iDNES.cz na otázku, jak vnímá svou homosexualitu. „Ano, jako dar, nikoliv prokletí. Ale na mně záleží, co s ním udělám. Musím ho nějak dotvořit. Ale pokud jsem mizera nebo lhář, nevznikne nic valného,“ dodal tehdy.

Veřejně působil v mnoha radách a komisích. Na ministerstvu zdravotnictví například jako člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS či dále jako člen Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin za Džamily Stehlíkové jako ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny. Byl i členem Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Ministryni Džamile Stehlíkové navíc mezi lety 2007 a 2008 dělal šéfa týmu poradců. Později pracoval i jako poradce ministra Michaela Kocába.

Jiří Hromada se snažil do politiky vstoupit i aktivně, za Stranu zelených neúspěšně kandidoval do Senátu i Poslanecké sněmovny. V roce 2018 se však za tuto stranu dostal do zastupitelstva Prahy 1, kde působil v kulturní komisi. Před deseti lety vydal autobiografickou knihu nazvanou „Prezident, nebo buzerant?“.