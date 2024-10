„Rval se pro dobrou věc.“ S Hromadou se loučí Jagelka, Cibulka nebo Stehlíková

Poslední rozloučení s účastí kolegů, kolegyň a veřejnosti se koná ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice. Rozloučit se se zesnulým přišli například moderátor Aleš Cibulka, herec Michal Jagelka nebo politička a lékařka Džamila Stehlíková.

Pod katafalkem s rakví zesnulého je umístěn věnec ve tvaru srdce v symbolicky duhové barvě. Součástí smutečního obřadu, který začal v 15:00, byla i reprodukce slavné písně Petra Nováka Klaunova zpověď. Smuteční řeč přednesl Hromadův následovník v pozici prezidenta Herecké asociace, tedy Ondřej Kepka. „Všechny nás zastínil tělem. Byla ho skutečná hromada,“ uvedl v úvodu v jemné narážce na hercův výrazný vzhled.

„Když se stal skutečným prezidentem, nestačili jsme se divit. Rozdělil si nás do sekcí jako na ministerstvu. Byl neústupný, někdy se až přes sílu rval,“ popisoval společnou práci v Herecké asociaci. „Měl velké sociální cítění. Často jsem přemýšlel, kde se v něm vzalo. Možná v plicních léčebnách, kde strávil pět let jako malý nemocný chlapec,“ pokračoval Kepka a v popisu Hromadova života zmínil i jeho nejvýraznější divadelní a dabingové role. A stejně tak jeho úspěchy v boji za lepší podmínky herců.

„Milý Jiří, doufám, že jsi už našel svůj klid a nebeské zdraví. Čest tvojí památce!“ uzavřel Kepka svou řeč. Následně se sálem rozezněla Edith Piaf.

„Byl neuvěřitelně vytrvalý, cílevědomý, uměl se doslova rvát pro dobrou věc a díky této energii posunul řadu zákonů dopředu, a to nejen v LGBT hnutí, ale také v oblasti kultury a společenského života,“ uvedla Hromadova rodina ve smutečním oznámení.

Chomutovský rodák Jiří Hromada se herectví věnoval už před studiem na DAMU, po absolvování školy působil v pražském Divadle E. F. Buriana. Na této scéně vydržel deset let, po sametové revoluci zde působil i ve vedení. Odešel po její přeměně v Divadlo Archa. Jako herec nadále působil na volné noze a věnoval se především dabingu a práci v rozhlase.

Má za sebou na devět tisíc dabingových rolí či komentářů; jeho hlasem tak promlouvali Kirk Douglas, Marlon Brando, Morgan Freeman, James Gandolfini, John Goodman, Gerald Depardieu, Walter Matthau či třeba Donald Sutherland. Problematikou profesního dabingu se výrazně zabýval i v čele Herecké asociace, kterou vedl mezi lety 2011 a 2017.

Už od začátku 90. let se Jiří Hromada veřejně angažoval za práva homosexuálů. Devět let předsedal Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) a následně byl do roku 2006 předsedou nástupnické Gay iniciativy v ČR. Tato organizace usilovala o přijetí zákona o registrovaném partnerství. Předloha, která umožnila párům stejného pohlaví uzavírat legálně svazky, dědit po sobě či získat zdravotní informace o svém protějšku, začala v Česku platit v červenci 2006. Hromada byl i šéfredaktorem několika časopisů určených pro gay a lesbickou komunitu.

Aktivní byl i v politice, působil v mnoha radách a komisích či jako poradce ministrů. V roce 2018 se za Stranu zelených dostal do zastupitelstva Prahy 1. Před deseti lety vydal autobiografickou knihu nazvanou „Prezident, nebo buzerant?“.