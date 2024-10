Zemřel herec a gay aktivista Jiří Hromada, roky vedl Hereckou asociaci

Smutnou zprávu uveřejnil na svém Facebooku herec Radek Fejt. Informaci následně potvrdil režisér, herec a moderátor Ondřej Kepka: „Ano, bohužel, právě jsem se to dozvěděl od jeho rodiny,“ uvedl Kepka.

Právě on Jiřího Hromadu v roce 2017 vystřídal na postu prezidenta Herecké asociace. Profesní odborovou asociaci výkonných umělců, která mimo jiné uděluje Ceny Thálie, vedl Hromada od roku 2011; jeho předchůdcem byl Václav Postránecký.

Chomutovský rodák Hromada se herectví věnoval už před studiem na DAMU, po absolvování školy působil v pražském Divadle E. F. Buriana. Na této scéně vydržel deset let, po sametové revoluci zde působil i ve vedení. Odešel po její přeměně v Divadlo Archa. Jako herec nadále působil na volné noze a věnoval se především dabingu a práci v rozhlase.

Už od začátku 90. let se Jiří Hromada veřejně angažoval za práva homosexuálů. Spoluzaložil Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO), devět let předsedal Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) a následně byl do roku 2006 předsedou nástupnické Gay iniciativy v ČR. Byl i šéfredaktorem kulturně-společenského časopisu SOHO revue a dalších časopisů určených pro gay a lesbickou komunitu.

Veřejně působil v mnoha radách a komisích. Na ministerstvu zdravotnictví například jako člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS či třeba jako člen Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin za Džamily Stehlíkové jako ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny. Byl i členem Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Ministryni Džamile Stehlíkové dělal mezi lety 2007 a 2008 šéfa týmu poradců. Později dělal poradce i ministru Michaelu Kocábovi.

Hromada se snažil do politiky vstoupit i aktivně, za Stranu zelených neúspěšně kandidoval do Senátu i Poslanecké sněmovny. V roce 2018 se však za tuto stranu dostal do zastupitelstva Prahy 1, kde působil v kulturní komisi.