Koho nebaví balet, nikdy na něm nebyl, nebo viděl špatnou inscenaci, říká Jiří Bubeníček

Jiří Bubeníček | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Daniel Pacek
  18:00
Mluví o baletu tak zaujatě, že vás dost možná naláká do hlediště. Dětství prožil Jiří Bubeníček v cirkusu, později se stal špičkovým tanečníkem a dnes je choreografem a taky otcem dvou dětí. Má je se ženou, za kterou neváhal odletět na první rande až do Japonska.

Když se někdo odhodlá jít na svoje první baletní představení, má si o něm něco nastudovat? Co by měl udělat?
Nic! Sednout si do hlediště a koukat na to. Uvolnit se, poslouchat hudbu, a když ho to zasáhne, je choreografie dobrá, má v sobě něco, co se dotýká kořenů jeho bytí. Na druhou stranu přečíst si něco předem určitě pomůže porozumět ději.

A pokud ho představení nezasáhne?
Pokud mu jako laik neporozumí nebo ho nezaujme ani hudba, ani výkony umělců, ani scénografie či kostýmy, byl ten večer nejspíš nepovedený.

U cirkusu bývala maringotka se školními lavicemi, kde měl všechny děti na starosti opravdový učitel. Jezdil s námi a vyučoval nás jako ve vesnických jednotřídkách. V první lavici seděli prvňáčci, ve druhé druháci... a v zadní nejstarší žáci.

Jiří Bubeníčektanečník a choreograf

