Když se někdo odhodlá jít na svoje první baletní představení, má si o něm něco nastudovat? Co by měl udělat?
Nic! Sednout si do hlediště a koukat na to. Uvolnit se, poslouchat hudbu, a když ho to zasáhne, je choreografie dobrá, má v sobě něco, co se dotýká kořenů jeho bytí. Na druhou stranu přečíst si něco předem určitě pomůže porozumět ději.
A pokud ho představení nezasáhne?
Pokud mu jako laik neporozumí nebo ho nezaujme ani hudba, ani výkony umělců, ani scénografie či kostýmy, byl ten večer nejspíš nepovedený.
