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GLOSA: Amatéři, nebo ochotníci? Jiráskův Hronov sdílí jejich lásku k divadlu

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  11:59
Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026

Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026 | foto: archiv Jiráskův Hronov

Snímek z představení Lucerna na festivalu Jiráskův Hronov 2026
Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026
Snímek z představení O moři a loužích na festivalu Jiráskův Hronov 2026
Předváděčka závěrečné práce tříletého semináře PRO - PROces a PROdukt
8 fotografií
Dramaturgyně Marie Loucká na svých přednáškách nabádala studenty hereckých škol, ať neprofesionální divadelníky nenazývají ochotníky, ale amatéry. Slovo „ochotník“ totiž navozuje pocit ochoty provozovat zdarma činnost, kterou jiní dělají za peníze, zatímco slovo „amatér“ pochází z latinského slova amator (milovník), které je odvozeno od slovesa amare (milovat).

A právě to spojuje lidi, kteří se neprofesionálně věnují divadlu. Láska k tomuto umění se pak přenáší na diváky, kteří vycítí nadšení na jevišti a rádi odpustí chudší scénu, režijní přešlapy i slabší herecké výkony. Často ale není co odpouštět, protože řada amatérských spolků skrývá talenty a nápady, které by oživily kdejakou profesionální scénu.

Přehlídka těch nejlepších se pravidelně v srpnu koná v Hronově. Účast na ní je nejvyšší metou amatérských souborů z celé republiky a vede k ní dlouhá cesta přes lokální přehlídky. Letošní ročník, který začal v pátek, potrvá do 8. srpna a nabídne inscenace činoherního, pohybového i experimentálního divadla. Diváci uvidí klasická díla i autorské kusy. Porovnat přístup bude možné na dvou rozdílných zpracováních Maryši. V programu je vedle tradičnější interpretace v podání Divadelního spolku Slavkov u Brna také experimentálnější inscenace brněnského divadelního souboru Mámení.

Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026
Snímek z představení Lucerna na festivalu Jiráskův Hronov 2026
Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026
Snímek z představení O moři a loužích na festivalu Jiráskův Hronov 2026
8 fotografií

Silnou a znepokojivou výpověď přinese klímovsky depresivní Lidská tragikomedie od Divadelního klubu Jirásek z České Lípy, zatímco autorské dílo Nádraží Sladivody Divadelního spolku GEN D z Dolních Břežan nabídne svěží, hravou tragikomedii „zauzenou dýmem táboráku a prošpikovanou trampskou kytarou“.

Mezi největší divácké taháky patří Vlastníci Spolku divadelních ochotníků v Blatné. Přestože jde o notoricky známý titul, v jejich obsazení a tempu rozhodně nepůsobí okoukaně. Podobně aktuálně působí i lehce absurdní komedie Ošklivec Divadelního spolku Tyl z Poličky, která s humorem a nadhledem otevírá témata identity, společenského tlaku i posedlosti vnějším obrazem člověka.

Letošní Jiráskův Hronov uzavře autorský kabaret Poslední centence aneb Přes střadu vlek nejede autorského dua Krvik Totr. Petr J. Novotný a Tomáš Kout se na divadelní jeviště vracejí po čtrnáctileté tvůrčí pauze s poetikou, která propojuje českou kabaretní tradici, absurdní humor i osobité autorské divadlo. Představení je sice pevně vystavěné, ale při každém uvedení zůstává živé a otevřené drobným proměnám. Poslední centence slibuje inteligentní humor, slovní hravost i originální pohled na mezilidské vztahy, a bude tak důstojným zakončením letošního festivalu.

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GLOSA: Amatéři, nebo ochotníci? Jiráskův Hronov sdílí jejich lásku k divadlu

Snímek z festivalu Jiráskův Hronov 2026

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