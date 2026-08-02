GLOSA: Amatéři, nebo ochotníci? Jiráskův Hronov sdílí jejich lásku k divadlu

A právě to spojuje lidi, kteří se neprofesionálně věnují divadlu. Láska k tomuto umění se pak přenáší na diváky, kteří vycítí nadšení na jevišti a rádi odpustí chudší scénu, režijní přešlapy i slabší herecké výkony. Často ale není co odpouštět, protože řada amatérských spolků skrývá talenty a nápady, které by oživily kdejakou profesionální scénu.
Přehlídka těch nejlepších se pravidelně v srpnu koná v Hronově. Účast na ní je nejvyšší metou amatérských souborů z celé republiky a vede k ní dlouhá cesta přes lokální přehlídky. Letošní ročník, který začal v pátek, potrvá do 8. srpna a nabídne inscenace činoherního, pohybového i experimentálního divadla. Diváci uvidí klasická díla i autorské kusy. Porovnat přístup bude možné na dvou rozdílných zpracováních Maryši. V programu je vedle tradičnější interpretace v podání Divadelního spolku Slavkov u Brna také experimentálnější inscenace brněnského divadelního souboru Mámení.
Silnou a znepokojivou výpověď přinese klímovsky depresivní Lidská tragikomedie od Divadelního klubu Jirásek z České Lípy, zatímco autorské dílo Nádraží Sladivody Divadelního spolku GEN D z Dolních Břežan nabídne svěží, hravou tragikomedii „zauzenou dýmem táboráku a prošpikovanou trampskou kytarou“.
Mezi největší divácké taháky patří Vlastníci Spolku divadelních ochotníků v Blatné. Přestože jde o notoricky známý titul, v jejich obsazení a tempu rozhodně nepůsobí okoukaně. Podobně aktuálně působí i lehce absurdní komedie Ošklivec Divadelního spolku Tyl z Poličky, která s humorem a nadhledem otevírá témata identity, společenského tlaku i posedlosti vnějším obrazem člověka.
Letošní Jiráskův Hronov uzavře autorský kabaret Poslední centence aneb Přes střadu vlek nejede autorského dua Krvik Totr. Petr J. Novotný a Tomáš Kout se na divadelní jeviště vracejí po čtrnáctileté tvůrčí pauze s poetikou, která propojuje českou kabaretní tradici, absurdní humor i osobité autorské divadlo. Představení je sice pevně vystavěné, ale při každém uvedení zůstává živé a otevřené drobným proměnám. Poslední centence slibuje inteligentní humor, slovní hravost i originální pohled na mezilidské vztahy, a bude tak důstojným zakončením letošního festivalu.