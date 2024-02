VIDEO: Preissová s Tesařovou omylem vtrhnou na jeviště a způsobí skandál

V úvodu novinky Stavovského divadla vtrhnou dvě starší dámy v podání Jany Preissové a Johanny Tesařové přímo na scénu inscenace Dvořákovy Rusalky. „Přijíždějí z venkova, míří možná poprvé do Stavovského divadla. Přijdou později a nedojde jim, že už začíná představení. Vznikne z toho velmi trapná situace,“ popisuje Jana Preissová. „Už se hraje a my se začneme nemilosrdně dohadovat s dirigentem. Způsobíme trochu skandál,“ pokračuje herečka.

Spolu s Johannou Tesařovou totiž v novince ztvárňují dvojici sester, hlavních hrdinek novinky polské autorky Marie Wojtyszko, kterou naše první scéna uvádí ve světové premiéře. Hra totiž vznikla přímo na objednávku zdejší činohry.

„Začátek je velmi vtipný. My jako herci to známe velmi často, třeba když někomu zvoní mobil. Někdo to bere s humorem, někdo si počká a zastaví děj. Už jsem to taky párkrát udělala,“ komentuje úvodní situaci Magdalena Borová, která se v novince taktéž objeví.

„Odehrává se v současnosti. Dostáváme se do snu, ve kterém se objevují různé postavy. Jedna z nich je postava Huga Haase, který přímo v tomto divadle působil,“ prozrazuje ještě k ději režisérka Anna Klimešová. Diváci se tak přímo v ději dočkají skutečné linky, kdy Haas musel v roce 1939 divadlo opustit.

V hlavní roli je zde kromě našich hrdinek i samotné zákulisí divadla. Hra polské autorky se totiž skládá z fragmentů inscenací, které se ve Stavovském divadle kdysi hrály. Objeví se zde proto Mozartova opera Don Giovanni a postava děsivého Komtura, či Čapkovo R.U.R, které bylo onou úplně poslední inscenací Huga Haase, než byl z první scény pro svůj židovský původ vyhozen. „Potkáváme se s postavami shakespearovských her i s Dvořákovou Rusalkou. Průvodci Věry a Květy se tak stávají duchové reálných herců, inspicienti, technici, maskérky nebo divadelní postavy,“ láká dále Národní divadlo.

„Hra je krásně napsaná. Řeší závažná témata, jako třeba děti opuštěné otcem. Zpracovává jej ovšem s nadhledem a humorem. Je dojemná a lehká,“ hodnotí novinku Borová.

Zkoušení novinky Ještě chvilku bylo prý i namáhavé. „Pro nás dvě, které jsme v této inscenaci nejstarší, je to skutečně náročné. Ale protože jsme profesionálové, tak prostě držíme, držíme... Jsme profíci, takže to musíme nějak zpracovat,“ popisuje ještě Preissová. S Johannou Tesařovou prý mají „výjimečný“ vztah. „Herečky většinou bývají konkurentky. Ale my s Johankou se milujeme, vážíme si sebe a víme o sobě všechno,“ dodává slavná herečka.

„Byla to hrozně příjemná zkušenost,“ hodnotí spolupráci s oběma herečkami režisérka Klimešová. „Je to moje první režie v Národním divadle. Ze spolupráce se starší generací jsem měla respekt. Bylo to ale velmi příjemné a vážím si toho.“

Vedle zmíněné trojice hereček se v novince Stavovského divadla představí Šimon Krupa, Veronika Lazorčáková, Pavel Neškudla či třeba Marie Poulová. Premiéru má hra Ještě chvilku už tento čtvrtek večer.