GLOSA: Dobré odpočinkové divadlo nevznikne jen tak, ví Hrušínského Jezerka

Tomáš Šťástka
  11:30
No nebylo by vám Jeppeho líto? Celý den jen polehává, popíjí, a když se těmto svým oblíbeným činnostem nevěnuje, tak si líže rány, které mu uštědřuje jeho zlá žena. Má totiž speciální karabáč, kterým svého nezvedeného manžela počastuje pokaždé, když místo práce zvolí raději lenošení či cestu do hospody.
Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku

Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku | foto: Martin Šimral

Petr Čtvrtníček a Kristýna Hrušínská v komedii Jeppe z vršku
David Suchařípa a Daniel Šváb v komedii Jeppe z vršku
Daniel Šváb a Johana Jedličková v komedii Jeppe z vršku
Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku
8 fotografií

To jej takhle po jednom takovém výprasku pošle do města se sýrem na trakaři, s měšcem zlaťáků a seznamem, co má na tamním trhu nakoupit. Jeppe však zakotví u nejbližší hospody, peníze propije a pak spokojeně na trakaři usne...

Popisovat dál děj klasické dánské komedie z pera Ludwiga Holberga by bylo zbytečné. Kdo ji viděl, děj zná. Kdo ne, tak toho bych patrně připravil o celou zápletku. Holbergova notně vousatá hra má totiž velice jednoduchý příběh a její inscenace stojí a padá na hereckých komediálních (a případně pěveckých) výkonech. Ví to moc dobře i Jan Hrušínský, šéf a majitel pražského Divadla Na Jezerce, kde jsem jeho nejnovější inscenaci Jeppeho z vršku zhlédl. V ústřední roli září Jan Řezníček, skvěle mu přihrává David Suchařípa i Kristýna Hrušínská. Petr Čtvrtníček zde tentokrát moc prostoru nedostane, ale i on přispívá k celkově pohodovému vyznění večera.

Hrušínský zde starou komedii oživil po třinácti letech, předchozí verzi jsem neviděl, nicméně co jsem tak četl, je nynější verze výrazně lepší. Je zároveň i poctou režisérovu otci, tedy legendárnímu Rudolfu Hrušínskému, ke kterému se syn Jan v divadle často odkazuje. Chvilkami jsem měl ostatně dojem, že Řezníčkův projev si něco z umu slavného herce propůjčuje...

Opilec se probudí jako pán na zámku. Na Jezerce uvedou komedii Jeppe z vršku

Vzpomínám, že když před jedenácti lety skončilo Divadlo Na Jezerce čtvrté v anketě našich čtenářů o největší kulturní objev za čtvrtstoletí svobody, setkala se z některých míst tato skutečnost s úšklebky nad oceněním vysloveně komerční scény.

Zbytečně. Hrušínského Jezerka navíc od té doby ušla výrazný kus cesty. Nesází zdaleka jen na známá jména a lehké komedie (jak by se třeba právě z Jeppeho mohlo zdát). Dává šanci mladým hercům a tvůrcům a nebojí se původní tvorby. Sám Petr Vacek se mi nedávno v rozhovoru svěřoval, že právě zde na Jezerce mohl rozvinout svůj dramatický a režijní talent. Něco takového by ve Schmidtem pevně vedené Ypsilonce nepřicházelo v úvahu. Výsledkem jsou povedené kusy Saturnin či Bylo nás pět (tenkrát).

Všem, kteří by nad odpočinkovým či komerčním divadlem ohrnovali nos, bych tedy na případě Jeppeho rád vzkázal, že i takové divadlo se dá udělat buď dobré, nebo špatné. A že to dobré je potřeba ocenit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

GLOSA: Dobré odpočinkové divadlo nevznikne jen tak, ví Hrušínského Jezerka

Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku

No nebylo by vám Jeppeho líto? Celý den jen polehává, popíjí, a když se těmto svým oblíbeným činnostem nevěnuje, tak si líže rány, které mu uštědřuje jeho zlá žena. Má totiž speciální karabáč, kterým...

13. prosince 2025  11:30

Mám ADHD a možná i kvůli tomu je naše divadlo tak barevné, říká principál Cirku La Putyka

Premium
Principál Cirku La Putyka Rostislav Novák při zkoušce na Český národní den na...

Herci Cirku La Putyka ve svém novém představení St.art doslova dřou. Podle principála Rostislava Nováka se fyzickou náročností nový cirkus neliší od vrcholového sportu – včetně krátké kariéry a...

13. prosince 2025  10:30

Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Peter Greene v roce 2018

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.

13. prosince 2025  9:35

TELEVIZIONÁŘ: Až budou udílet České lvy, neměla by Strachova Máma sedět v koutě

Sophia Šporclová ve filmu Máma (2025)

Samostatné televizní filmy už se skoro netočí, ve velkém je nahrazují minisérie, ale pokud vznikne takový solitér jako nedělní novinka ČT jménem Máma, návrat opomíjeného žánru dokonale ospravedlní.

13. prosince 2025  8:30

Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského

Martin Hilský

Třicátý pátý ročník obnovené ankety Kniha roku Lidových novin ovládl Ztracený ráj Johna Miltona – básnická skladba, jež sice poprvé vyšla před více než 350 lety, ale konečně se po sto letech dočkala...

13. prosince 2025

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Na rozloučení přišel i Michel Fleischmann, který stvořil duo Mareš-Hezucký. Na...

Za všech okolností v dobré náladě, vtipný, pohotový, vzdělaný. Tak na zesnulého Patrika Hezuckého vzpomínali jeho přátelé a kolegové na pátečním posledním rozloučení v krematoriu v pražských...

12. prosince 2025  16:57

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

12. prosince 2025  16:08

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

12. prosince 2025  8:12,  aktualizováno  15:06

Na poslední rozloučení s Theodorem Pištěkem dohlížela Hradní stráž

Poslední rozloučení s malířem Theodorem Pištěkem ve velké obřadní síni...

Poslední rozloučení s malířem, scénografem a kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem, držitelem Oscara za práci na filmu Amadeus, se v pátek konalo ve velké obřadní síni krematoria v Praze...

12. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  13:38

Chybí mi chyby, říká písničkář James Harries o bramborách a vzniku nové desky

Zpěvák a skladatel James Harries

V Česku usazený britský zpěvák a skladatel James Harries vydal album Love & Desire, natočené během několika dní v rámci spontánního hraní ve studiu. Jak sám říká, v plánu ani nebylo nahrát desku, ale...

12. prosince 2025  11:15

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra...

Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází z úspěšné divadelní hry,...

12. prosince 2025  10:44

RECENZE: Já, brácha a jméno Hrušínský? Pár tajemství si slavná rodina ponechala

65 % Premium
V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Je neuvěřitelné, jak rodina Hrušínských drží pohromadě, říká herečka Miluše Šplechtová, která se do ní přivdala, v sobotním premiérovém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský. Soudržnost režisér...

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.