RECENZE: Dejte si štrúdl od Prachaře. A vyslechněte prosté i sprosté lidové zkazky
Prší. Muž si potřebuje odskočit na malou. Postaví se stranou a koná potřebu. Za šelestu deště a všudypřítomných dopadajících kapek si náhle začne představovat, že všechnu tu vláhu způsobuje on. Ze snění jej vytrhne až netrpělivé zvolání jeho čekající ženy: „Už budeš?“ Ale ono přece stále vytrvale prší...
To je jen jeden z příběhů, nebo spíš drobných črt a schválností, které nabízí únorová novinka v pražském divadle Rokoko. Nese název Tohle se stalo! a pochází z dílny Divadelního spolku Jedl, který v Rokoku už nějaký čas sídlí.
Jedl, tedy režisér Jan Nebeský, herečka a autorka Lucie Trmíková a herec David Prachař patří mezi zavedená uskupení našeho divadla. Jejich tvorba je někdy snadno přístupná, jindy těžce experimentální. Vždy však originální, původní, herecky, hudebně i výtvarně brilantní.
Aktuální novinka patří mezi ty přístupnější kusy, tedy například po bok Casanovy s Martinem Pechlátem, kterého Jedl v Rokoku uvádí už přes dva roky.
RECENZE: Za každou ženu ovoce na kordu. Pechlát září jako Casanova
Autorka Lucie Trmíková vycházela z tvorby Henriho Pourrata, přítele českého básníka a grafika Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaudové. Což jsou osobnosti, kterým se Jedl věnuje dlouhodobě. Francouz Pourrat posílal stýskající si Renaudové do komunistického Československa dopisy s lidovými příběhy, které sbíral podobně jako u nás Karel Jaromír Erben. Jsou to lidové povídačky, občas zcela přízemní a obyčejné, občas s lehkým dotykem tajemna a nadpřirozena. Na jevišti Rokoka je rozehrávají Trmíková, Prachař a dále Denisa Barešová a Tomáš Havlínek. Spolu s diváky se ponoří do venkovského bezčasí, které se klidně může datovat do osmnáctého či devatenáctého století, ale třeba i ještě do meziválečné doby. Čas tu nehraje roli.
Tohle se stalo!
Divadelní spolek Jedl
premiéra 7. února 2026 (Rokoko)
režie: Jan Nebeský
hrají: Lucie Trmíková, David Prachař, Denisa Barešová, Tomáš Havlínek, Jan Šikl, Igor Korpaczewski
Jednotlivé příběhy na sebe nenavazují, herci je chvilku hrají, chvilku jen vyprávějí od stolu. Výsledek na pomezí činohry a storytellingu krásně navozuje atmosféru ztichlé světnice, kde se rodina sejde, aby nad večeří, draním peří či při nějaké jiné činnosti pro dlouhé zimní večery společně strávila chvíle vypravováním. Vypravováním o vlcích, kteří pronásledují pocestné, o manželských hádkách anebo třeba právě o tom neutuchajícím dešti.
Náladu hezky doplňuje živá hudba Jana Šikla a malba, které se za zády herců celý večer věnuje výtvarník Igor Korpaczewski. Domáckou atmosféru ztichlé světnice pomáhá budovat ještě jedna činnost: herci během vypravování válejí těsto, krouhají jablka a dávají péci štrúdl, který pak diváci po závěrečném potlesku mohou ochutnat.
Originální a podařený kus se lehce zadrhává jen v jednotlivých přechodech mezi vyprávěním, to je ale drobnost, kterou reprízy spraví.
Tipy z televizního programu
Recenze: Já, padouch 70 %, High School Heist 70 %, Kráska v nesnázích 70 %, Spojenci 50 %, Definice lásky 55 %, Plán útěku 60 %, Pád třetí říše 50 %, Fakjů pane učiteli 3 35 %, Titanic 70 %, Vrásky z lásky 70 %, Ubal a zmiz 55 %, Přání smrti 50 %, Valkýra 70 %, Království nebeské 50 %, Tichá pošta 65 %, Transformers 70 %, Kung Fu Panda 4 60 %, Stvůry 55 %, Emilia Pérez 80 %
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám
V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...
Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá
Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...
Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem
Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...
Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená
Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...
RECENZE: Dejte si štrúdl od Prachaře. A vyslechněte prosté i sprosté lidové zkazky
Působivý večer nabízejí herci David Prachař, Lucie Trmíková, Denisa Barešová a Tomáš Havlínek v pražském Rokoku. Divadelní novinka Tohle se stalo! je spíše než klasická činohra vyprávěním ve ztichlé...
TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho
Figuruje ve slavné knize 1 001 filmů, které musíte vidět, než umřete, přestože právě Ucho se dlouho vidět ani nedalo. Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni, který v neděli uvádí ČT 2 k...
KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?
Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...
Větě přijdu dýl v Brně nerozumí. Nářečí mají i Středočeši, říká lingvistka
Nářečí nevyhynula, i když to někteří sběratelé českých a moravských dialektů už zhruba před 150 lety předpovídali. „Vítězem v počtu nejrůznějších variant výrazů vede slunéčko sedmitečné a po něm...
Lufthansa našla Oscara režiséra snímku Pan Nikdo. V USA s ním nesměl na palubu
Ruský režisér Pavel Talankin dočasně přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo...
RECENZE: Ohromní optimisti podlehli AIDS. Teď dostávají prostor v literatuře
Román Ohromní optimisti americké spisovatelky Rebecca Makkaiové vyšel v roce 2018 a ihned aspiroval na Pulitzera. K českým čtenářům se dostává až letos a zaplňuje tak prázdné místo na poli překladové...
Jsem důchodce, vržou mi klouby! hlásí stoletý Hurvínek. K výročí dostal kabaret
Legendární postavička Hurvínka, jehož po generace milují malí i velcí diváci, oslaví 2. května neuvěřitelné sté narozeniny. Jako dárek mu tvůrci dejvického Divadla Spejbla a Hurvínka přichystali...
Vica Kerekes je slovanská bohyně. Alespoň tedy ve filmu Máma a Táta jsou Boží
Dobrodružná fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která do kin vstoupí 19. listopadu, představuje první záběry. V příběhu líčícím, jak se do rodičů převtělí staroslovanští bohové, hrají Petr...
KVÍZ: Haló! Jdeme loupit... Znáte dobře komedii Eva tropí hlouposti?
Snímek Eva tropí hlouposti, v němž herecky excelují Oldřich Nový a Nataša Gollová, je považován za první českou crazy komedii. Jeho vtip, šarm, bezprostřednost a svižné tempo s dokonale načasovanými...
Mlčení někdy řekne víc než slova. Vyprávím příběhy silných žen, líčí oceněná režisérka
Když se jí narodil syn s Downovým syndromem, v porodnici jí řekli, že pokud si dítě nechá, už nikdy nebude moct normálně pracovat. Zuzana Kirchnerová dokázala, že to jde. Film Karavan, který zvítězil...
Hurvínek slaví 100 let. V čem tkví kouzlo loutek, které přemohly digitální svět
Je to vlastně takový malý zázrak: pan Spejbl a jeho syn Hurvínek. V Česku asi není nikdo, kdo by o nich nikdy neslyšel, vždyť baví už pátou generaci malých, ale i velkých diváků. Spejbl vznikl v roce...
RECENZE: Tati, já jdu do kláštera. Ve Španělsku vyhrává příběh sedmnáctileté
Nejlepší španělský film roku 2025, Neděle, přichází do českých kin. Komorní příběh dívky, která rodinu překvapí rozhodnutím vstoupit do kláštera, ze svých třinácti nominací proměnil pět včetně cen za...