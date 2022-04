„Vždy se najde parchant, který zneužije situace.“ Vinohrady zabijí Sekala

Čtyřiadvacet let starý snímek Vladimíra Michálka, který ve své době získal rekordní počet Českých lvů, vznikl dle scénáře Jiřího Křižana. Z něj ve své adaptaci vycházel i Martin Františák. Režie se chopil Pavel Khek, který do titulní role obsadil Marka Holého.

Ten přiznává, že se sice filmu před zkoušením vysloveně nevyhýbal, ale ani si ho nepouštěl.

„Chtěl jsem si ponechat ten pocit, tu náladu, která ve mně zůstala, když jsem ho viděl poprvé a podruhé a potřetí… Spojení Křižana s Michálkem bylo geniální. Ale stejně tak geniální je i propojení Křižana s Františákem, který ten scénář uvedl v divadelní život,“ přemýšlí herec.

Jaký tedy bude Sekal v jeho podání? „Určitě nebude stejný, jako byl ve filmu Boguslaw Linda, který jej hrál famózně. To je vlastně trochu problém celé hry. Diváci by neměli jít do divadla na toto představení s vidinou filmu,“ upozorňuje Holý.

Příběh s tématem odplaty odehrávající se za války v jedné hanácké vesnici dnes rezonuje obzvlášť.

„Copak to teď neprožíváme v souvislosti s válkou na Ukrajině? Copak jsme to neprožili za okupace německou a posléze Rudou armádou a jejich denacifikací? Vždy se najde jeden parchant, který té situace zneužije, ne pro blaho lidí ve vesnici, ale pro své vlastní nízké cíle. Ať jsou spravedlivé, či nikoliv. Moje odpověď by byla jiná před několika dny než dnes. A v tom je divadlo krásné a snad i mocné,“ přemýšlí Holý.

Herec zároveň přiznává, že Sekal bude jeho dosud největší rolí. „Souvisí to asi i s věkem a s uvědoměním si sebe samého, což u mne proběhlo později než u jiných a hlavně o tom, v jakém výjimečném prostředí to celé vzniká, a to je Divadlo na Vinohradech,“ dodává.

V dalších rolích se v novince představí Tomáš Dastlík, Daniel Bambas, Viktor Javořík, Pavel Rímský, Jaroslav Satoranský či Šárka Vaculíková.