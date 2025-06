Smetana by asi koukal. Symfonii Má vlast oživily banjo, loutky i akrobacie

„Myslím, že jsme k tomuto národnímu pokladu přistupovali s velkou pokorou. Zároveň se to snažíme humorem a přístupem k jednotlivým symfonickým básním posunout do současnosti,“ uvedl choreograf a výkonný šéf souboru Dekkadancers Štěpán Pechar.

Autor námětu a režisér Janek Jirků, jenž je zároveň ředitelem Divadla Minor, zapojil do představení kromě živých účinkujících také loutky. Má vlast v novém podání je tak nejen hudebním, tanečním, hereckým, akrobatickým, ale i loutkovým výtvarným představením.

„Je to taková krásná zoologická všech možných druhů performerů. Pevně věřím, že všichni dostanou prostor se vyřádit. Pro naši společnou tvorbu si totiž nelze odmyslet humor a nadsázku, které nám jsou vlastní. Je to právě to pojítko, které nás všechny sbližuje,“ dodal Pechar

O hudební nastudování se postaral dirigent Marko Ivanović, jenž ke klasickým nástrojům přidal do inscenace i ty méně tradiční jako například banjo.

„Mám zprávy z orchestrální zkoušky z Rudolfina, že se tam hudebníci skutečně bavili při tom, jak některé pasáže, které nedávno hráli s šéfdirigentem po světě, Marco přeložil do jiných nástrojů a provedení, ale s velikým respektem k hudbě. Tak jsme se k tomu postavili i my, co jsme tvořili to, co se děje na scéně,“ okomentoval hudební pojetí Matěj Forman.

Z původních zhruba 80 hudebníků, pro které Bedřich Smetana původně symfonický cyklus vytvořil, se do šapitó v západní části pražského Výstaviště vtěsnal hudební soubor ve zmenšené verzi o šestnácti instrumentalistech.

Projekt vznikl pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla. V Azylu 78 budou moci diváci představení zhlédnout 17. a 18. června a pak každý den od 22. do 29. 6. Následně se show přesune na festival Smetanova Litomyšl.