Ve věku 94 let zemřel Jaroslav Vostrý, spoluzakladatel Činoherního klubu

Ve věku 94 let zemřel dramaturg, režisér a dramatik Jaroslav Vostrý. ČTK to sdělila rodina. V polovině 60. let stál společně s režisérem Ladislavem Smočkem u zrodu Činoherního klubu. Na legendární scéně působil jako umělecký šéf. Za normalizace musel odejít a vrátil se až po revoluci.