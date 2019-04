Učili jsme se od něj pokoře, vzpomněl Tomáš Töpfer na zesnulého Kepku

„Je mi to moc líto. Pana Kepku jsem měl strašně rád a kdykoli jsem mohl, tak jsem s ním pracoval,“ řekl v reakci na smutnou zprávu herec a ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer. „Pozval jsem ho i na Shakespearovské slavnosti, kde krásně hrál ve Večeru tříkrálovém šaška, dělal Trepifajksla na Fidlovačce, když jsme uváděli Dalskabáty,“ pokračoval.

„Divadlo pro něj bylo až posvátné místo, byl to člověk, od kterého jsme se mohli učit pokoře. Neuvěřitelně pokorný člověk vůči divadlu, kolegům, vůči své práci,“ vzpomněl Töpfer na kolegu.

„Do poslední chvíle, dokud mohl, na Vinohradech hrál. Jeho poslední rolí byl Havíř v Loupežníkovi, následně přijal i malinkou roli v Periferii, která se stále ještě hraje, ale bohužel už bez pana Kepky,“ dodal ještě.

Před kamerou se s hercem často setkával režisér Zdeněk Zelenka. „Byl pro mne symbolem šťastného nadšeného divadelníka, člověka naprosto oddanému herectví. Málokdy jsem měl před kamerou někoho, kdo takhle tou rolí žil, byl jí oddán a přemýšlel, jak ji udělat nejlépe. Nasazení jako v případě pana Kepky, se tak často nevídá,“ upozornil.



„Hrál mi ve filmu Arrowsmith, který jsme dělali s panem Jiřím Hubačem. Říkal, že to je jedna z nejkrásnějších úloh, kterou dostal, protože tam měl emotivní, charakterní velkou roli. Byl panu Hubačovi nesmírně vděčen, že si ho prosadil. Pak mi hrál komickou roli v pohádce Rumplcimprcampr, byla to vlastně role titulní,“ vzpomínal Zelenka na společnou práci s hercem, který zemřel ve věku třiaosmdesáti let po těžké nemoci.

„S jeho postavou přicházelo na jeviště vždy zvláštní tajemství, charisma, smysl pro komediální zkratku, překvapení, moment improvizace, schopnost vytěžit z minima maximum, pregnantní práce s hlasem a pohybová stylizace. Tyto své vlastnosti pak uplatňoval i následně ve výrazných menších rolí, které se v jeho podání stávaly nezapomenutelnými,“ uvedla ve vzpomínce na Kepku Herecká asociace.