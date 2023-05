Američan kroutil hlavou, že u nich by Cimrman asi neprošel, říká Miroslav Táborský

Která hra Járy Cimrmana je vaše nejoblíbenější a proč?

Dlouho jsem tvrdil, že to je České nebe, protože to je hra, která to všechno završuje – já tomu říkám maturitní přehled a textově mi přijde nejbohatší na znalosti, vědomosti a souvislosti. Na druhou stranu když jsem teď začal Zdeňka Svěráka alternovat ve hře Švestka, zjistil jsem, jak je i tahle hra skvěle napsaná. Jak se v ní prolínají ti sklerotici, jak spolu nemluví a míjejí se, je prostě skvělá a moc mě to baví hrát. Divácky nejatraktivnější a nejzábavnější je zase Záskok, ale ono je to rozhodování těžké, výběr nejoblíbenější hry by byla taková Sophiina volba.

Měl jsem období blbců, období pétépáků, období záporáků, a teď mám spíš takové období „do komedií“. Někdy jde o to, jestli režiséři po vás chtějí, abyste také ukázal něco jiného, co neviděli.