GLOSA: Jak stálice Národního divadla slavily. Janžurová 85 let, Kytice 150 uvedení

  10:53
Úspěšné zpracování Erbenovy Kytice neztrácí v Národním divadle svůj lesk ani po stopadesáté. Představení režisérského dua SKUTR stále plní hlediště a nechává po sobě stovky okouzlených diváků.
Iva Janžurová ve Štědrém dnu | foto: Pavel Hejný

Své jubileum navíc inscenace oslavila s hvězdou divadelních prken a stříbrného plátna Ivou Janžurovou, která 19. května právě v Kytici oslavila své 85. narozeniny. V den svého životního jubilea absolvovala ve zlaté kapličce téměř dvouhodinové představení Kytice, kde ve svém věku stále září v příbězích Štědrý den a finálním Záhořově loži.

„Záhořovo lože nám na závěr dává naději, že existuje i odpuštění. Nemusíme tedy z divadla odcházet zarmoucení,“ uvedli v podcastu Národního divadla umělečtí ředitelé Činohry Národního divadla Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias duo SKUTR, kteří inscenaci i režírovali.

A zarmoucení z divadla návštěvníci v den Janžurových narozenin rozhodně neodešli. Hereččin výkon ocenili téměř nekonečným aplausem ve stoje. Vedení divadla si pro svou hvězdu jako dárek připravilo sestřih jejích nezapomenutelných rolí, které zde za dlouhá létá působení ztvárnila. K vidění byly ukázky z inscenací jako Křehkosti, tvé jméno je žena, Mikve, Audience u královny nebo právě odehraná Kytice.

S gratulací a dvěma pugéty vystoupil následně ředitel instituce Jan Burian, který ocenil Janžurové úspěšnou kariéru, během níž získala všechna herecká ocenění, které jen česká herečka může získat.

„Mít takhle dlouhou, významnou a setrvalou kariéru neznamená mít jen talent, štěstí a pracovitost, ale také silnou osobnost plnou víry, že tohle všechno dává ještě vyšší smysl než jenom bavit lidi. Všichni, kdo si myslí, že jsi komička, se mýlí. Jsi hlavně silná osobnost a vzor pro všechny, kteří věří tomu, že má v životě cenu být člověk,“ řekl o herečce s obdivem Burian.

„Já jenom... jestli někdo už nespěchá na vlak? Jestli vás nezdržujeme? Pan ředitel to řekl moc hezky, je to až zavazující. Kdybych měla před sebou ještě hodně let, tak bych se skoro bála, jestli ta jeho slova dokážu naplnit. Takhle už holt nemá velkou šanci,“ reagovala na gratulaci s humorem oslavenkyně. Po představení se soubor i se zaměstnanci divadla odebral oslavovat do nedalekého baru.

Významné číslo se však slavilo i o pár dní později. V neděli 24. května se uskutečnila 150. repríza zmiňované Erbenovy Kytice. Herec Igor Orozovič se při té příležitosti pochlubil na sociální síti Instagram fotografiemi dortu, kterým tým oblíbeného představení podaroval inspicient Václav Bláha.

„Je to čest podílet se na takovém klenotu české poezie, divadla - kultury! A s takovými lidmi! Občas to prostě zaklapne,“ napsal Orozovič hrdě k příspěvku.

GLOSA: Jak stálice Národního divadla slavily. Janžurová 85 let, Kytice 150 uvedení

Úspěšné zpracování Erbenovy Kytice neztrácí v Národním divadle svůj lesk ani po stopadesáté. Představení režisérského dua SKUTR stále plní hlediště a nechává po sobě stovky okouzlených diváků.

