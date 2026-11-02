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Současného tance se lidé nemusí bát, říká nová porotkyně StarDance

Veronika Pitthardová
  14:00

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Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize / Zuzana Panská

Tanec podle ní nepotřebuje slova, aby dokázal vyprávět příběhy a vyvolávat silné emoce. Přesto má choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová pocit, že se ho lidé často zbytečně obávají. I proto přijala nabídku zasednout v porotě StarDance. „Mám pocit, že tanec je u nás trochu neviditelný a zasloužil by si mnohem větší pozornost. Česká taneční scéna je nesmírně pestrá,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Letos jste se stala novou porotkyní StarDance. Jak se v této roli zatím cítíte?
První kolo pro mě bylo spojené s velkým adrenalinem. Ale mám pocit, že tuto sobotu už to bylo mnohem klidnější. Dokonce jsem se místy přistihla, že si to užívám.

Rozhodovala jste se dlouho, zda nabídku přijmete?
Vlastně vůbec ne. Se StarDance jsem totiž strávila skoro rok svého života při přípravách StarDance Tour, takže jsem měla možnost poznat celý tým zevnitř. A když je vám někde příjemně, nemusíte už nad podobnou nabídkou dlouho přemýšlet. Je tam velmi dobrá atmosféra a během StarDance Tour jsem navíc měla poměrně velkou tvůrčí svobodu. Mohla jsem dělat věci tak, jak jsem chtěla, což je při kreativní práci vždycky skvělé.

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