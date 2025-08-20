Jak vzniklo jeho přátelství s operní hvězdou Soňou Červenou? Proč se jeho kočka jmenuje Ludra? Jak ho za výkon v lyrikálu Kudykam pochválili Petr Hapka a pak i Karel Gott? A proč se kdysi popral s bratrem i otcem?
Jste spíš extrovertním Beetlejuicem ze stejnojmenného muzikálu, nebo manželem a otcem pod pantoflem, jehož jste v Divadle v Dlouhé ztvárnil v inscenaci Kartonový taťka?
Karel z Kartonového taťky je vlastně protipól Beetlejuice, ale i ta Karlova submisivnost je ve mně dost obsažená, jen je velmi potlačená a nechtěná. On se snaží být slušný až nezdravě. Řekl bych, že naturelem jsem spíš Beetlejuicem, ale takovým introvertnějším. Není to takový bídák, spíš našeptávač… To máme taky společné. Rád lidi ponoukám.
Prokurátor Karel Vaš byl asi největší svině, kterou jsem kdy ztvárnil. Při zkoušení mi bylo až fyzicky zle.