Herecké ambice nemám. Byla to úleva, když mne pustily, říká Jan Hrušínský

Jak sleduji poslední roky vaši dramaturgii, mám dojem, že se už minimálně šest let snažíte vydat trochu jiným směrem než dříve. Mám na mysli novinky z posledních let, jako jsou Mašíni, After Life, Mnoho povyku pro lajk… Je to tak?

Těší mě, že jste si toho všiml – a možná je to opravdu šest sedm let, co se vědomě snažím uvádět věci, které odrážejí aktuální dění ve společnosti a mohou diváky nejen pobavit, ale i přimět k zamyšlení.

Jinými slovy zajímá mě divadlo, které obsahuje všechny složky kvalitního prožitku. Zábava, autentičnost, smích i dojetí, porozumění vlastní minulosti a odvaha konfrontovat se s přítomností. To všechno v osmnácti inscenacích nabízíme v Divadle Na Jezerce.