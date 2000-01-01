náhledy
Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil ducha a páteř tohoto jedinečného fenoménu, který již dávno přerostl divadelní pódium.
Autor: koláž iDNES David Votruba
„Učí se dobře, to nemohu říct...“ Režisér a spoluautor her Divadla Járy Cimrmana Ladislav Smoljak (9. prosince 1931 - 6. června 2011) a herec Jan Hraběta (10. ledna 1940 - 28. května 2026) v představení Vyšetřování ztráty třídní knihy,.
Autor: ČTK
Ladislav Smoljak založil DJC v roce 1966 spolu se Zdeňkem Svěrákem, Jiřím Šebánkem a Karlem Velebným. Od mládí chtěl být režisérem, ale na DAMU ho nepřijali. Vystudoval tedy matematiku a fyziku a několik let působil jako učitel. Pro DJC napsal se Svěrákem 15 her, poslední z nich České nebe měla premiéru v roce 2008. V souboru ztvárnil například role inspektora Trachty ve Vraždě v salonním kupé, Vavrocha v Záskoku, Veverku v Blaníku či vězně v Hospodě na mýtince.
Autor: Petr Hecht
Malíř a grafik Jaroslav Weigel (2. ledna 1931 - 5. září 2019) byl autorem výpravy a kostýmů her Divadla Járy Cimrmana. Původním povoláním, byl, podobně jako Ladislav Smoljak či Zdeněk Svěrák, učitel.
Autor: Profimedia.cz
Jaroslav Weigel po boku Bořivoje Pence, od školních lavic kamarád Zdeňka Svěráka. Coby cimrmanovský herec debutoval Penc v roce 1983 ve hře Němý Bobeš aneb Český Tarzan.
Autor: Josef Vostárek, MAFRA
Mezi Janem Hrabětou a Zdeňkem Svěrákem trůní Jan Kašpar (6. září 1952 - 11. června 2013). Původně kulisák a technik, od roku 1985 kmenový člen hereckého ansámblu. Po úrazu, po němž byl nucen usednout na invalidní vozík, mu pánové Svěrák a Smoljak do každé hry napsali „sedící“ roli přímo na tělo. Viz třeba zvědavého invalidu Jirku Karáska ze Záskoku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Pavel Vondruška (15. listopadu 1925 - 5. února 2011) - poznáte jej, neboť je jediný, který na fotografii z představení Lijavec stojí - vystudoval Hudební fakultu Akademie múzických umění a působil jako hudebník a dirigent. Do souboru Divadla Járy Cimrmana přibyl v roce 1969 do představení Hospoda Na mýtince.
Autor: Divadlo Járy Cimrmana
Pavel Vondruška se často objevoval ve filmech i v televizních hrách, ztvárnil na 70 menších rolí. Ovládal několik jazyků. Zemřel na následky zranění které utrpěl, když jako průvodce zahraničních turistů spadl ve Stavovském divadle do orchestřiště.
Autor: Dalibor Puchta, iDNES.cz
Bořivoj Penc (19. ledna 1936 - 26. června 2018) kromě účinkování v DJC hrál také ve filmech Obecná škola, Vratné lahve, Tři bratři nebo v seriálu Bylo nás pět.
Autor: Profimedia.cz
Bořivoj Penc a Jan Hraběta na posledním rozloučení s cimrmanovským kolegou Janem Kašparem. Vystudovaný nástrojař Penc byl do souboru divadla přijat v roce 1983, poprvé se představil ve hře Němý Bobeš, kde ztvárnil dvojroli Marty a hostinského. Se Zdeňkem Svěrákem ho pojilo přátelství od základní školy.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Snímek z filmu Nejistá sezóna. V roli uhlobarona se představil Jaroslav Vozáb (16. prosince 1919 - 3. dubna 1988), stojící zcela vpravo. Herecký soubor rozšířil v roce 1969 a k jeho parádním rolím patřila princezna Zlatovláska v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. V civilním životě působil jako překladatel, ovládal francouzštinu, němčinu, španělštinu, polštinu, italštinu, angličtinu a částečně ruštinu.
Autor: archiv Divadlo Járy Cimrmana
Herec a manažer Václav Kotek (3. února 1953 - 25. července 2019) do Divadla Járy Cimrmana nastoupil v roce 1973 jako kulisák. Herecky se začal uplatňovat až o deset let později.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ve hře Vražda v salónním coupé se po letech trvání Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek setkal se svým synem Vojtěchem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Václav a Vojtěch Kotkové. První v rámci souboru proslul rolemi maršála Radeckého v Českém nebi nebo Bobše v Němém Bobšovi, druhý byl svého času společně s Jiřím Mádlem teenagerovským idolem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V televizním filmu Setkání v Praze, s vraždou z roku 2008, se Jan Kašpar setkal s režisérem a příležitostným hercem Jiřím Menzelem. I on krátce působil v hereckém souboru Divadla Járy Cimrmana.
Autor: ČT