Před deseti lety jsme dělali rozhovor ve třech, kromě vás u toho byl i váš tehdejší partner Petr Vančura. Plánovali jste, jak hned po našem povídání půjdete do posilovny.
Občas jsme si spolu zacvičili. Jednu dobu jsem chodil sám, to bylo kvůli natáčení seriálu Pustina. Původní záměr producentů byl, že budu namakaný drsný cápek, co vaří pervitin. Jenže moje trenérka z fitka mi na férovku řekla, že ze mě nikdy namakaný cápek nebude, protože na to nemám příhodnou stavbu těla. Musel bych jíst spoustu výživových doplňků a fakt na sobě hodně a dlouho makat. Režisér Ivan Zachariáš to naopak využil a myslím, že nakonec se hodilo, že jsem nebyl nejdrsnější týpek na vesnici, spíš drobný kluk s milým kukučem. Pak ten kontrast s pokřiveným charakterem mé postavy podle mě zafungoval líp.
Chybí mi blízkost milovaného člověka. Klidně mlčet, ale vědět, že tam je.