Moje podoba nemá s verzí ze Šakalích let nic společného, smál se Špalek nad Thálií

Tomáš Šťástka
  11:49
Diváci jej mají zafixovaného z hlavních rolí filmových hitů 90. let Šakalí léta a Jízda. Nyní sedmapadesátiletý Jakub Špalek v sobotu večer přitom přebral na jevišti Národního divadla speciální Cenu Thálie za šíření divadelního umění. Herecká asociace tak ocenila jeho více než třicetiletou práci v divadelním spolku Kašpar, který řídí, režíruje i v něm hraje. „Thálie nás zastihla v dobré formě,“ svěřil se po ceremoniálu iDNES.cz.
Jakub Špalek a jeho sestra Petra v hledišti Národního divadla před předáváním...

Jakub Špalek a jeho sestra Petra v hledišti Národního divadla před předáváním Cen Thálie (1. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petra Špalková a její bratr Jakub v hledišti Národního divadla před předáváním...
Jakub Špalek děkuje během přebírání ceny mamince a ukazuje, kde ji mají diváci...
Maminka Jakuba Špalka v momentě, kdy jí z jeviště děkoval (1. listopadu 2025).
Jakub Špalek přebírá od Daniely Kolářové Cenu Thálie za šíření divadelního...
25 fotografií

Cenu jste dostal za „šíření divadelního umění“. Jak tomu rozumíte?
Mám pocit, že název té ceny a důvod, proč mi to dali, není úplně kompatibilní. Dostal jsem to prostě jako dlouholetý principál nezávislého divadla. Ovšem pokud jde o šíření divadelního umění, tak vzhledem k tomu, že děláme náš obrovský projekt Kašparův velký letní výlet a hrajeme na místech, kde nikdo jiný nehraje, tak si myslím, že tu cenu můžu dostat i za to.

Není to ocenění kroku, že jste v 90. letech založil jedno z prvních nových divadel?
Pokud to dobře chápu, tak je náš Kašpar nejdéle pracující nezávislý subjekt od revoluce. Takže určitě.

Chtěl jsem poděkovat hlavně mamince a nestydím se za to, popisoval Frej s Thálií

Co ta cena pro vás znamená? Je to ocenění práce a síly, které jste obětoval vašemu divadelnímu spolku?
Často jsem vnímaný jako tahoun, bez kterého by Kašpar nebyl… Já přitom naopak ten náš soubor vnímám jako něco, co mně dává energii a já s tou energií lidí kolem sebe velmi šikovně a sofistikovaně pracuju tak, aby nás to co nejvíc bavilo a mohli jsme co nejvíc realizovat sny a šílenosti, co děláme. Takže pro mne je to ocenění souboru a jeho dlouholeté práce.

Máte už jasno, kde tu cenu vystavíte?
Ona je ta cena poměrně veliká... Ale vlastně to vím, protože v našem třetím divadle - divadle v Kochánkách, kde i bydlím - se nachází takzvaná dekadentka, což je společenská místnost s krbem. Tam nyní přibude nová police, kterou montuju příští týden. Na tuto polici evidentně dám cenu.

V jaké formě vlastně Thálie vaše divadlo zastihla?
Posledních asi deset let nám neustále roste výkon a já se to posledních pět let snažím brzdit a pořád se mi to nedaří. Což je poměrně hezký pocit. Teď jsme po prvních spolupracích přibrali rovnou dva mladé režiséry a náš soubor je tak poměrně hodně nakopnutej s jasnou a silnou perspektivou. Takže Kašpar je v opravdu dobré formě. Nerad bych to zakřikl.

GLOSA: Proč divadelní Thálie děkují zrovna letos Miroslavu Hanušovi a svobodě

Hodně se soustředíte na letní hraní, plánujete tento směr ještě dále rozvíjet?
Náš projekt Kašparův velký výlet jsou prostě štace po místech, kde nikdo nehraje. To znamená, že my si musíme obhlédnout terén, vybrat tam vhodný titul a přivézt si světla, zvuk a někdy ještě jeviště a hlediště. Je to strašně pracné. Ale zažíváme tam takovou krásu, kterou v Celetné určitě nezažijeme. Letos v létě to bylo skoro osmdesát představení a už nyní vím, že příští rok to bude minimálně stejně veliké. A do toho chystáme speciální premiéru, která se bude hrát jenom na Kašperku a nikde jinde. A vím, že v roce 27 budu dělat Shakespeara, který vůbec nebude v Celetné a bude se hrát jen pod širým nebem. Z toho se dá vyvodit, že letní hraní u nás bude hrát stále dominantnější roli.

Říkal jste, že jste nejdéle fungující nezávislý soubor. Inspirovali jste nějaký další? Hlásí se někdo k vašemu odkazu?
V těch devadesátkách zároveň s námi vznikly Buchty a loutky, ty jsou jen o málo mladší než my. Vzniklo také samozřejmě Divadlo Continuo a Formani. Ti všichni dodneška hrají. Vím, že se pár souborů u Kašparu inspirovalo. Když ale nepočítáme, dejme tomu, Jatka a La Putyku, tak tu dnes nějaký nový podobný soubor není. Myslím, že je to tím, že lidé dnes nechtějí patřit do nějakého jasně definovaného souboru, všechno je takové volnější, než za našich starých časů.

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Jaké máte s Kašparem další plány?
Jak jsme přibrali dva nové režiséry, tak jsem vlastně ustoupil do pozadí. I když shodou okolností budu zrovna v příštím roce dělat tři premiéry, ale jedna bude menší než druhá a třetí. Všechny v Klubovně a budou to opravdu malinké věci. Pak chystám až na léto 27 zmíněného Shakespeara. Jinak budu hlavně produkovat, což u takhle velkého divadla samo o sobě stačí.

Televizní diváci si vás patrně dodnes pamatují primárně jako Edu ze Šakalích let. Stále vám tu roli připomínají?
Mne už rozhodně nepoznávají. Moje současná podoba nemá s tou podobou z devadesátých let v podstatě nic společného. Kromě očí. (smích) To se mi opravdu nestává. A že by na mne někdo křičel kvůli seriálu Národní házená, se mi také nestává. Takže já jsem v pohodě. Jsem taková neznámá hvězdička.

Na jaké představení byste ale takové případné pamětníky pozval, aby pronikli do vaší tvorby?
V současnosti máme asi třicet pět titulů, já z toho nevyberu. Kdyby si chtěli ale užít přímo mě, tak rozhodně Politiku správcovny.

Vstoupit do diskuse

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

Moje podoba nemá s verzí ze Šakalích let nic společného, smál se Špalek nad Thálií

Diváci jej mají zafixovaného z hlavních rolí filmových hitů 90. let Šakalí léta a Jízda. Nyní sedmapadesátiletý Jakub Špalek v sobotu večer přitom přebral na jevišti Národního divadla speciální Cenu...

2. listopadu 2025  11:49

GLOSA: Proč divadelní Thálie děkují zrovna letos Miroslavu Hanušovi a svobodě

Premium

Svět se neotřásl v základech, což ostatně od šlechtěného udílení divadelních cen Thálie nikdo nečeká, ani peoplemetry nevylétly do závratné výše diváckého zájmu - dívalo se necelých pět set tisíc...

2. listopadu 2025

Chtěl jsem poděkovat hlavně mamince a nestydím se za to, popisoval Frej s Thálií

Jako hlavní hvězda večera si došel pro úplně poslední Cenu Thálie. Bezmála čtyřiaosmdesátiletý Ladislav Frej je televizním divákům známý především jako doktor Sova mladší, ovšem herec má za sebou...

2. listopadu 2025  8:44

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

1. listopadu 2025  21:59

Naše generace posloužila po revoluci jako fackovací panák, říká básník Jiří Žáček

Premium

Současný básník na pět? Hodně čtenářů na tohle křížovkové zadání vyhrkne spontánně. Žáček! Jiří Žáček. Kdo by si nevzpomněl na jednoho z nejpopulárnějších básníků posledních desetiletí.

1. listopadu 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak šel fotbal Štěstíčku naproti. Startuje nové Ivánku, kamaráde

Šestidílný seriál Štěstíčku naproti, který začíná na placené platformě Oneplay, připomene reálnou korupční kauzu ve vrcholovém českém fotbalu, známou též díky divadelní hře Petra Čtvrtníčka Ivánku,...

1. listopadu 2025  9:01

Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.

1. listopadu 2025  7:21

Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč se nesmát Dušínovi

Premium

Rychlé šípy. Vontové. Ježek v kleci. Jan Tleskač… Tahle jména zná téměř každý a nelze pochybovat o tom, že Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara je jedním z nejvlivnějších českých románů 20. století....

1. listopadu 2025

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vymykala se všem představám o hitu. Ikonická Bohemian Rhapsody slaví 50 let

Před 50 lety, 31. října 1975, vyšel hit britské rockové skupiny Queen Bohemian Rhapsody. Píseň z alba A Night at the Opera, která se stále umisťuje na nejvyšších místech v různých žebříčcích...

31. října 2025  14:35

RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon

60 % Premium

Dílem náhody a následné nedohody vznikly dva životopisy legendárního krasobruslaře. První Nepela právě vstoupil do kin. Zdobí jej Josef Trojan v titulní roli, kazí popisnost a obrazová manýra.

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.