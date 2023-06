Omyl? Shakespearovo Jak se vám líbí čekají dvě premiéry během deseti dnů

Komedie Williama Shakespeara se budou hrát vždy a všude, nejoblíbenější dramatik všech dob stále táhne a nic nenasvědčuje tomu, že by někdy v budoucnu přestal bavit diváky, herce či snad režiséry. Je tedy obvyklé, že po naší zemi lze během jedné sezony vyrazit na několik nových inscenací totožných her. Příliš často se ale nestává, aby stejná hra posloužila dvěma divadelním produkcím z jednoho města k premiéře nachystané na stejný měsíc.

V případě komedie Jak se vám líbí přitom termíny premiér v ABC a na Letních shakespearovských slavnostech dělí jen deset dní. Přední scéna Městských divadel pražských uvedla Jak se vám líbí 17. června v režii maďarské režisérky Enikő Eszenyi. V hlavních rolích se zde představili Sára Affašová, Viktor Dvořák či Aleš Bílík.

Stejný titul pak letos zvolili i pořadatelé Letních shakespearovských slavností, jejich Jak se vám líbí zahájí tuto tradiční letní přehlídku v úterý 27. června. V režii Jakuba Nvoty se na nádvoří Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě objeví třeba Roman Zach, Markéta Děrgelová, Lucie Štěpánková či Tomáš Jeřábek.

„Dozvěděli jsme se to teprve krátce po začátku zkoušení,“ reaguje na kolizi termínů ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl a rovnou dodává, že premiéra Letních shakespearovských slavností by na dramaturgický plán divadel stejně neměla vliv. „Máme v programu jen jedno představení, které se časově překrývá s Jak se vám líbí na Hradě. Poptávku to nijak neovlivnilo. S ohledem na konec června je naopak návštěvnost našeho Jak se vám líbí velice dobrá,“ hlásí pak k diváckém zájmu o představení v kamenném divadle.

Ani organizátoři Letních shakespearovských slavností zprvu netušili, že by mohlo dojít k takovému setkání. „Dozvěděli jsme se o tom v úplných začátcích příprav naší inscenace. Nebyl důvod cokoli měnit, dramaturgický plán byl hotový. Navíc k obdobným situacím tu a tam dochází. A je to dobře,“ reaguje umělecký ředitel přehlídky Libor Gross a dodává, že i letošní novinku doprovází velký zájem diváků.

„Myslím si, že diváků, kteří jdou během divadelní sezony na různá zpracování jedné hry, zase není tolik. A ty určitě není třeba lákat. Naše „Líbí“ má skvěle sehraný inscenační tým, herce, mezi kterými to jiskří na jevišti i v zákulisí, hrajeme překlad Martina Hilského a jsme pod širým nebem. A navíc konečně zpět v Nejvyšším purkrabství,“ dodává.

Letní shakespearovské slavnosti jsou s překlady Martina Hilského spojeny téměř výhradně. V ABC nyní sáhli po překladu Jiřího Joska. „V překladu Jiřího Joska jsme již uvedli našeho Hamleta. Také v tomto případě překlad lépe konvenoval režii v moderním pojetí hry,“ komentoval volbu Přibyl. V Městských divadlech totiž vedle Joskových překladů využívají i ty Hilského; naopak v jeho překladu se zde dlouhé roky hraje Romeo a Julie.

„Velkou předností naší inscenace je mladé obsazení, které přináší autenticitu a nespoutanou energii. A pak značná hudebnost inscenace, ve které spoluúčinkuje živá kapela,“ láká ještě Přibyl do ABC. Vedle zmíněného „kolizního“ termínu 28. června, kdy se v jeden večer hrají obě inscenace, se bude v ABC novinka následně opět hrát až 8. září a 8. října.

„Letní“ Jak se vám líbí se bude v Praze hrát od 27. června až do 14. července každý den mimo neděle. Inscenace se následně přesune do Ostravy (16. - 18. července) a Brna (20. - 23. července), aby se od 21. srpna opět vrátila na nádvoří Nejvyššího purkrabství, kde se bude hrát každý den až do 2. září.