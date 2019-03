Jak se dělá muzikál? Karlín nabízí zábavný výlet do kuchyně žánru

Jak se dělá muzikál zní titul novinky, jejíž premiéru pro pražskou scénu na středeční večer přichystal autor a režisér Antonín Procházka.

„Moji dlouholetí přátelé Vladimír Mišík a Olin Nejezchleba jsou hoši, kteří dělají bigbít a v životě na muzikálu nebyli. Scházíme se spolu ve vinárně a já je kdysi před pěti lety pozval na generálku, tuším, Addams Family,“ vypráví Procházka. „Oni přišli nejen na generálku, ale i na aranžovací zkoušky před ní a pak uznali, že byli rádi, že to viděli, a pochopili, jaká je to strašná dřina,“ pokračuje Procházka.

Novinka je tedy pozvánkou i pro ty, kteří dosud na muzikálu nebyli. „Nikoho nenutíme, aby se mu líbilo techno nebo dechovka. Ale když nahlédnete do kuchyně, možná k tomu najdete vztah,“ uvažuje režisér.

Od castingu po večírek

Představení totiž chce muzikál představit lehkou revuální formou. Procházka se netají tím, že by rád na novinku nalákal především mladé, tedy generaci, která tomuto žánru tolik neholduje. Inspiroval ho Čapkův cyklus fejetonů Jak se co dělá. „Název Jak se dělá muzikál napovídá, že proletíme od castingu přes první čtenou a aranžovací zkoušky, nahlédneme do dílen, maskérny, Kryštof Marek představí orchestr. Generálka, první premiéra a večírek po premiéře,“ vypočítává režisér. „Všechno samozřejmě s lehkým nadhledem,“ upozorňuje. Procházka v díle sám vystupuje spolu s dalšími devíti herci, mezi kterými jmenuje Ivu Pazderkovou, Markétu Procházkovou, Václava Noida Bártu, Martina Písaříka či Dennyho Ratajského.

„Písně jsou použity z muzikálů karlínského divadla,“ upřesňuje Procházka. Divák se tak dočká melodií ze Sestry v akci, Bonnie a Clyde, Addams Family či nedávno uvedené Legendy jménem Holmes.

„Herci nejraději hrají herce, dokážou si ze sebe udělat legraci,“ dodává. „Na generální zkoušce jsou všichni nemocní, ale veškeré choroby, záněty, žaludeční koliky náhle mizí, jakmile se zvedá opona,“ naznačuje Procházka jeden z motivů inscenace.

Pro Karlín je to v této sezoně už třetí hudební novinka. Na podzim zde uvedli zmíněný původní kus Legenda jménem Holmes a následně v lednu klasickou operetu Veselá vdova, která vznikla v koprodukci s plzeňským Divadlem J. K. Tyla. Inscenace Jak se dělá muzikál má po středeční premiéře první reprízu v plánu na 11. dubna.