Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Hned na dvou nových scénách bude možné letos potkat Ivanu Chýlkovou. Oblíbená herečka, která s divadelním hraním mimo Činoherní klub a Studio DVA spíše šetří, totiž přijala dvě výzvy. Jedna na ni čekala dvacet let, druhá tři roky. První je lednová novinka pražského Divadla na Fidlovačce S Oscarem se nerozvedu! Právě s touto rolí na ni autor hry dvě desetiletí čekal, než uzraje ten správný čas.
Zní to podle názvu jako komedie, co přesně si pod tím představit?
Je to komedie. Ale můžu prozradit, že nejde jen o taškařici, má odkaz i na něco smutnějšího. Což je vždy dobré, když je divadlo trošku dvojsečné. Popisuje příběh dvou sester v Hollywoodu. Jedna pracuje jako herečka, druhá jako scenáristka. Obě už jsou trochu za zenitem. Odehrává se to v předvečer udílení Oscarů, kde mají obě sestry získat cenu za celoživotní práci. Dávají proto rozhovor, což tehdy v 70. letech – tedy v době předinternetové – něco opravdu znamenalo. Hodně jim na něm tudíž záleží. Zbytek už si ale musím nechat pro sebe.
Nic dalšího neplánujeme, Honza je pro mě línej herec. (smích) Já když zkouším, tak chci zkoušet. Ovšem on je lenoch. A čím starší, tím větší. To by nefungovalo.