RECENZE: Ivana Chýlková si Petra Uhlíka vybrala skvěle
Byt spisovatelky, psací stůl, na stěně sbírka zbraní. Temné vyznění doupěte vyhlášené samotářky vůbec nekoresponduje se skutečností, že se nacházíme kdesi v Alpách.
Tou spisovatelkou je Patricia Highsmithová, samorostlá Američanka, která se na stáří uchýlila do Švýcarska, aby byla co nejdále od všech, měla svůj klid a mohla se věnovat prohlubování celoživotního cynismu.
Takové je úvodní zasazení hry Švýcarsko, kterou napsala Australanka Joanna Murray-Smithová a kterou u nás v české premiéře od března uvádí pražské Divadlo Ungelt. Zdejší diváci její tvorbu mohou znát z inscenace Mezi úterým a pátkem, kterou zde před více než deseti lety uvedli s Reginou Rázlovou, Petrou Nesvačilovou a šéfem scény Milanem Heinem.
Ale zpět ke Švýcarsku. Murray-Smithová si jako ústřední postavu komorního kusu pro dva herce (tedy ideálního materiálu pro komorní Ungelt) vybrala spisovatelku, která se proslavila literární postavou charizmatického vraha v novele Talentovaný pan Ripley (knihu následovaly stejnojmenné filmové adaptace s Alainem Delonem v roce 1960 a s Mattem Damonem v roce 1999).
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Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková
Divadlo Ungelt si pro dosud neokoukanou, cca dvanáct let starou hru (jíž brzy čeká i filmová adaptace Antona Corbijna s Helen Mirrenovou) myslelo na Ivanu Chýlkovou, herečku, která se dosud komornímu jevišti vyhýbala. V režii Milana Schejbala na výzvu kývla pod podmínkou, že si vybere vhodného jevištního partnera.
A nalezla jej v Petru Uhlíkovi. Herecké kometě posledních let, jež zazářila na ústeckém jevišti a kterou široká veřejnost zná díky vyčerpávajícímu a sugestivnímu ztvárnění sériového vraha v televizní sérii Metoda Markovič: Hojer.
Uhlík si ve Švýcarsku vystřihl roli nejistého mladíka, kterého newyorský nakladatel vyslal za stárnoucí spisovatelkou. Právě on má zatvrzelou ženu přesvědčit, aby se po letech vrátila k postavě Ripleyho, což by nakladatelství přineslo zaručený bestseller. Highsmithová s nejistým hochem okamžitě bezmála vyrazí dveře, ovšem cosi ji na něm zaujme. Když totiž zjevně neduživý mladík, který si v rohu zády k jedovaté ženštině dodává odvahu pokřižováním a opakuje si připravené věty z užmoulaného papírku v dlaních, ustojí prvotní nápor urážek, spisovatelka pochopí, že má před sebou zajímavého protihráče. Začne se o něj zajímat a opět pocítí literární inspiraci.
Švýcarsko
Divadlo Ungelt
premiéra 21. března 2026
režie: Milan Schejbal
hrají: Ivana Chýlková, Petr Uhlík
Švýcarsko je opravdu ideální materiál pro dramaturgii Ungeltu. Hra pro dvě silné herecké osobnosti, které si poradí s kaskádou rychle sekaných a ostře pointovaných dialogů. Tedy něco pro Chýlkovou a Uhlíka. Oba herci skvěle chápou takový styl hraní a oblouky svých postav. Nejprve veškerou iniciativu přebírá herečka a její mladý kolega jen nahrává na smeč. Pak se situace pomalu otáčí, oba hrdinové jsou vyrovnanými partnery a závěrem vládu nad pódiem přebere Uhlík.
Byla by škoda prozrazovat více. Nicméně všichni, kdo mají rádi komorní divadlo založené na jiskrných dialozích a hereckém charizmatu, by měli zbystřit. Vedle celoroční kamenné scény je nyní možné Švýcarsko vidět i pod širým nebem na Letní scéně divadla.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Charlieho andílci: Na plný pecky 55 %, Smrtonosná past: Opět v akci 45 %, Pravidla lži 70 %, Stvůry 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Život pro samouky 55 %, Nevěsta! 90 %, Milenci a vrazi 50 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Šílený Max: Zběsilá cesta 70 %, Ticho před bouří 30 %, Baby Driver 55 %
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