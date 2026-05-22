Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

„Mohu potvrdit, že z důvodu náhlé zdravotní indispozice paní Ivy Janžurové jsme dnes nezahájili představení AUDIENCE U KRALOVNY ve Stavovském divadle. Divákům se omlouváme. Vstupné vrátíme v plné výši,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Národního dovadla Tomáš Staněk.
Už několik dní před jejími narozeninami se Janžurové udělalo nevolno na chalupě. Dcery ji odvezly do pražské Nemocnice Na Homolce. Sama herečka hovořila o tom, že se jí zvedl tlak a lékaři jí dali medikaci na jeho snížení.
V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy Kytice. Vedení divadla ji obdarovalo sestřihem divadelních rolí a diváci ve vyprodané zlaté kapličce bouřlivým potleskem ve stoje.