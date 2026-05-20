Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Janžurová, jež je pevnou součástí souboru, absolvovala na prknech ND více než dvouhodinové představení, kde ve svém věku stále exceluje v příbězích Štědrý den a Záhořovo lože.
Po dlouhém závěrečném potlesku čekal herečku první dárek – sestřih jejích rolí ztvárněných ve zlaté kapličce, kterým dlouhá létá propůjčovala svůj jedinečný talent, vtip a osobitost. Objevily se ukázky z inscenací jako Křehkosti, tvé jméno je žena, Mikve, Audience u královny nebo právě odehraná Kytice.
Závěrem videa jí na dálku pogratulovali umělečtí ředitelé Činohry Národního divadla Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias duo SKUTR. S gratulací se přidal i ředitel ND Jan Burian, který ocenil její úspěšnou kariéru, během níž získala všechna herecká ocenění, které jen česká herečka může získat.
„Mít takhle dlouhou, významnou a setrvalou kariéru neznamená mít jen talent, štěstí a pracovitost, ale také silnou osobnost plnou víry, že tohle všechno dává ještě vyšší smysl než jenom bavit lidi,“ řekl o herečce s obdivem Burian.
„Všichni, kdo si myslí, že jsi komička, se mýlí. Jsi hlavně silná osobnost a vzor pro všechny, kteří věří tomu, že má v životě cenu být člověk,“ dodal ředitel ND. Závěrem Janžurové popřál pevné zdraví a lásku těch, které má i ona ráda.
Z Burianových rukou dostala od divadla také dva velké pugéty květin a několikaposchoďový dort, o kterém zavtipkovala, že není pro diváky a že je až na potom.
„Já jenom... jestli někdo už nespěchá na vlak? Jestli vás nezdržujeme?“ reagovala posléze oslavenkyně na gratulaci s humorem sobě vlastním. „Pan ředitel to řekl moc hezky, je to až zavazující. Kdybych měla před sebou ještě hodně let, tak bych se skoro bála, jestli ta jeho slova dokážu naplnit. Takhle už holt nemá velkou šanci,“ dodala Janžurová, načež poděkovala svým kolegům i divákům v sále, kteří ji za nezaměnitelnou kariéru odměnili dlouhým potleskem ve stoje.
