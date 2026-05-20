Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Autor:
  10:00
Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy Kytice. Vedení divadla ji obdarovalo sestřihem divadelních rolí a diváci ve vyprodané zlaté kapličce bouřlivým potleskem ve stoje.

Janžurová, jež je pevnou součástí souboru, absolvovala na prknech ND více než dvouhodinové představení, kde ve svém věku stále exceluje v příbězích Štědrý den a Záhořovo lože.

Po dlouhém závěrečném potlesku čekal herečku první dárek – sestřih jejích rolí ztvárněných ve zlaté kapličce, kterým dlouhá létá propůjčovala svůj jedinečný talent, vtip a osobitost. Objevily se ukázky z inscenací jako Křehkosti, tvé jméno je žena, Mikve, Audience u královny nebo právě odehraná Kytice.

Závěrem videa jí na dálku pogratulovali umělečtí ředitelé Činohry Národního divadla Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias duo SKUTR. S gratulací se přidal i ředitel ND Jan Burian, který ocenil její úspěšnou kariéru, během níž získala všechna herecká ocenění, které jen česká herečka může získat.

Za sen o herectví mi přilétla facka, ale já to chtěla hlava nehlava. Zpověď Ivy Janžurové

„Mít takhle dlouhou, významnou a setrvalou kariéru neznamená mít jen talent, štěstí a pracovitost, ale také silnou osobnost plnou víry, že tohle všechno dává ještě vyšší smysl než jenom bavit lidi,“ řekl o herečce s obdivem Burian.

„Všichni, kdo si myslí, že jsi komička, se mýlí. Jsi hlavně silná osobnost a vzor pro všechny, kteří věří tomu, že má v životě cenu být člověk,“ dodal ředitel ND. Závěrem Janžurové popřál pevné zdraví a lásku těch, které má i ona ráda.

Z Burianových rukou dostala od divadla také dva velké pugéty květin a několikaposchoďový dort, o kterém zavtipkovala, že není pro diváky a že je až na potom.

Nikdy si nestěžuje, oceňuje Sabina Remundová maminku Ivu Janžurovou

„Já jenom... jestli někdo už nespěchá na vlak? Jestli vás nezdržujeme?“ reagovala posléze oslavenkyně na gratulaci s humorem sobě vlastním. „Pan ředitel to řekl moc hezky, je to až zavazující. Kdybych měla před sebou ještě hodně let, tak bych se skoro bála, jestli ta jeho slova dokážu naplnit. Takhle už holt nemá velkou šanci,“ dodala Janžurová, načež poděkovala svým kolegům i divákům v sále, kteří ji za nezaměnitelnou kariéru odměnili dlouhým potleskem ve stoje.

Rozhovor s ředitelem ND Janem Burianem:

Jaké je mít paní Janžurovou, takovou hereckou legendu, ve svém souboru?
Mít takhle úspěšnou kariéru je buď zázrak, nebo projev strašně silné osobnosti. Tohle je mimořádně těžká práce — musíte mít talent, pracovat intenzivně a mít obří štěstí. Málokdo z herců má takto úspěšnou kariéru od mládí až po seniorský věk, navíc soustavně v takové kvalitě. Není to jen o tom mít skvělou kolegyni a populární herečku, na kterou lidé chodí. Je to také o tom mít v divadle vzor, protože taková kariéra říká, že má smysl tohle pošetilé povolání dělat. Není to jen o tom, že přinášíme lidem zábavu, ale že jim také připomínáme, co má v jejich životě cenu. To je často důležitější, než si něco koupit.

Co takto velká herecká legenda předává mladším kolegům?
Lásku. Víte, musíte tu profesi milovat. Jak říkal jeden velký divadelní umělec, který založil moderní herectví, jmenoval se Konstantin Stanislavskij: „Musíte milovat umění v sobě a ne sebe v umění.“ Iva miluje umění jako takové. Já jsem to říkal, když jsem jí blahopřál – všichni si myslí, že je to zábavná komička, ale je to strašný omyl. Není, je to silná osobnost, která dokáže vidět svět z různých úhlů, a proto nás tak baví na scéně nebo ve filmu.

Co byste jí popřál do dalších hereckých let?
Přeju jí hodně dobrého zdraví, aby ji měli rádi všichni, které má ráda ona a aby se setkávala s přáteli a nepotkávala žádné nepřátele.

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)
Iva Janžurová¨a herecké obsazení inscenace Kytice v Národním divadle (19. května 2026)
Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)
Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026)
46 fotografií
