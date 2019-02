Aby to hudebníkům nebylo líto, vysadí je Cirk La Putyka na ostrov

Oproti předchozím novocirkusovým projektům souboru bude Isole postaveno především na hudbě. „Cirk La Putyka dosud neměl žádný primárně hudební projekt, ačkoli muzikantů prošlo souborem už dost,“ vysvětluje známá tvář La Putyky Anna Schmidtmajerová, která se v novince objeví.



„Chtěli jsme dělat hudbu, co nás baví a zároveň se dá zahrát. Hledali jsme principy, jak se dá hrát na kytaru, kolik lidí může na jednu kytaru hrát,“ pokračuje herečka a akrobatka. Cirkusovost a virtuozitu tedy tentokrát diváci uvidí právě v takových číslech. „Nicméně dojde i na taneční a pohybové věci, párovou akrobacii či trochu akrobacie závěsné,“ pokračuje herečka.

Hudbu diváci uslyší naživo, vše, včetně různých smyček, bude vznikat přímo na jevišti. „Jsme víceméně seskládaní z muzikantů. V mém podání to bude hlavně zpěv a trochu té závěsné akrobacie,“ říká dále Schmidtmajerová. Z nástrojů na ploše zazní piano, dva klarinety, housle, bubny a kytara.

Režisérem bude opět s La Putykou dlouhodobě spjatý finský umělec Maksim Komaro. „Nejde vysloveně po scénáři, spíše dohromady sestavuje jednotlivé výstupy, aby měly správnou dynamiku. Tak jsme s ním spolupracovali na Slapstick Sonatě i Batacchiu,“ vyjmenovává herečka Finovy předchozí režie. „U Maksimových představení vzniká dějová linka s charaktery postav, které nám přiřkne, až od premiéry dál. Představení tak zraje a může být rok po premiéře úplně jiné,“ přibližuje herečka jedno z kouzel žánru nového cirkusu.

Osvěžená hlava

Isole bude mít, podobně jako před lety kus Dolls, premiéru v Trutnově v prostoru UFFO. „Jezdíme tam na festivaly, máme to tam rádi. A je pravda, že když zmizíme z naší pražské zkušebny, je v novém prostředí pohled na zkoušení jiný; hned máme osvěženou hlavu,“ přemýšlí herečka. Spolu s ní v Isole vystupují Jan Balcar, Andrej Rády, Veronika Linhartová, Valentin Verdure, Zbyněk Šporc a David Hlaváč v alternaci s Adamem Novotným. Režisér hudebníky označuje za soubor jednotlivců, čímž vysvětluje název představení.

Po dvou premiérách v Trutnově zamíří Isole na domovskou scénu souboru do pražských Jatek 78, hrát se zde bude v březnu a květnu. Novinka je součástí oslav desátého výročí založení souboru, část La Putyky následně odjíždí na půlroční hostování do berlínského kabaretu Chamäleon, kde chystá speciální novinku Memories of Fools.