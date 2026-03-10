Děti, takhle vypadá sex. Kontroverzní inscenace pro šestileté je k vidění online

Kontroverzní představení proti děti z dílny Západočeského divadla v Chebu s názvem „Mami, tati, co je sex?“ bude nově dostupné na streamovací platformě Dramox.cz. Uvedení inscenace, která se explicitně věnuje sexuálním tématům, vzbudilo u veřejnosti vlnu emocí. Podle odborníků však přináší důležité téma, které v diskuzi s dětmi často chybí.
Téma dětské sexuality se ve veřejném prostoru mnohdy objevuje zejména v souvislosti s vulgárním obsahem. Pro mnohé je řeč o něm naopak tabu. Jenomže nemluvit o tomto citlivém tématu se svými ratolestmi nevede podle odborníků k ničemu dobrému. I proto ke zhlédnutí netradičního divadelního představení vybízejí. Podle stránek divadla, je představení určeno pro starší žáky mateřských škol a žáky 1. stupně základnách škol.

Psychologové se shodují, že právě otevřenost a přiměřená komunikace jsou zásadním aspektem. Pokud dítě rozumí svému tělu, svým hranicím a ví, že se může bezpečně ptát, je lépe vybaveno čelit nevhodným situacím. Inscenace přitom reflektuje i fakt, že pro mnohé rodiče není snadné téma intimity otevřít, často třeba kvůli vlastním zkušenostem, studu či obavám.

„Dětská sexualita je přirozenou součástí jejich zdravého vývoje. Je zvědavá, hravá a z pohledu dospělých možná trochu naivní. Hra Mami, tati, co je sex? je přesně taková,“ říká MUDr. Vrba z Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Podle něj je cílem především pobídnout k vzájemnému rozhovoru mezi děti a dospělými. Hra přispívá k „laskavému přijetí lidského těla i se všemi jeho záhadami a podivnostmi a hlavně normalizaci sexuality jako přirozené součásti života, míní Vrba.

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Z výzkumů je patrné, že se děti první informace na toto téma dozvídají zejména z internetu nebo od svých vrstevníků. Nejčastěji se tak děje v jejich šesti až sedmi letech. Podle režisérky inscenace Dany Račkové je důležité internet v tomto klíčovém věku předběhnout.

Alternativou má být divadelní hra i k situacím, kdy dítě nemá doma nikoho, s kým by si mohlo o intimních otázkách promluvit. „Argument, že děti se mají o tématu intimity a lidském těle dozvídat doma, je ideální varianta v případě, že vše v rodině funguje, jak má,“ říká Račková.

Představení má malým divákům navíc ukázat situace, kdy je sexuální chování nevyžádané a učí je tak rozpoznat, že je v některých případech potřeba se proti takovému jednání vymezit.

Hlasitá kritika

Inscenace v minulosti vyvolala i ostrou veřejnou diskusi. Proti se postavili hlavně zástupci spolku Tradiční rodina. „Je to velmi intimní, soukromá, osobní záležitost. Ohledně těchto věcí by se mělo diskutovat v nejužším rodinném kruhu,“ vyjádřila svůj názor například Jitka Kolářová ze zmíněného spolku. Kritici v minulosti pronikli i do chebského divadla a průběh představení narušili.

Tvůrci však zdůrazňují, že cílem není provokace, ale prevence a podpora otevřeného dialogu. Soukromí při zhlédnutí představení umožní podle nich právě i jeho umístění na webu Dramox.

Samotná inscenace byla inspirovaná knihou Sex je vtipný slovo kanadského dětského psychologa Coryho Silverberga, který přistupuje k tématu těla, intimity a emocí hravou a srozumitelnou formou.

