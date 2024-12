Laternu magiku ovládl Australan. Žádná akrobacie pro akrobacii, hlásí Ramba

Během představení In Our Hands (v překladu: V našich rukách) se diváci setkají s příběhy a situacemi, které jsou kombinací nonverbálního divadla s navzájem se prolínajícími pohybovými a hudebně obrazotvornými akcemi. Každé gesto se prý stává poselstvím a příležitostí k novému pohledu na to, co máme skutečně ve svých rukou. Jeviště Nové scény se tak podle tvůrců promění v prostor, v němž si hlavní roli přisvojila akce a reakce nebo také příčina a důsledek.

Díky režisérovi Darcy Grantovi na scénu vstoupí spolupráce mezinárodního rozsahu, která zve umělce i diváky na společnou cestu, na níž se všichni ocitnou tváří v tvář situaci, nutnosti jednat či změně.

„Inscenací se Laterna magika vrací ke spolupráci s renomovanými zahraničními tvůrci. Do českého prostředí tak přináší aktuální trendy světového multižánrového divadla,“ říká o představení ředitel Národního divadla Jan Burian.

Tým účinkujících se před samotným začátkem zkoušení neznal. Rozdílnost profesí ani jejich dosavadní zkušeností s divadlem však pro režiséra nebyly překážkou. „Skutečnou radostí pro mě bylo sestavení souboru z lidí s velmi odlišnými dovednostmi. Představení je výjimečné díky multidisciplinárnímu obsazení. Máme několik neuvěřitelných pouličních a tradičních akrobatů, tanečníků a také jednoho herce, fyzického performera,“ říká o projektu režisér Darcy.

„Režisér nám dal hodně zodpovědnosti a veškerá tvorba vycházela z nás a on fungoval jako takový kormidelník, který nás směřoval směrem, kterým on chtěl, ale ten pohybový materiál vycházel z nás a v tom to bylo hodně unikátní,“ okomentoval přípravu akrobat a tanečník Matyáš Ramba.

Darcy Grant Režisér novinky In Our Hands je přední osobnost současného australského cirkusu s mezinárodním renomé. Jeho začátky se pojí s klasickým cirkusovým vzděláním a kariérou akrobata. Postupně získal uznání i jako umělecký fotograf a od roku 2016 se etabluje v roli režiséra. Ve své multidisciplinární umělecké tvorbě, jejímž jádrem je spolupráce, se mu daří propojovat divadlo, tanec, cirkus a výtvarné umění.

Tanečník sám na představení oceňuje spojení tance s akrobacií. „Nejlepší je na tom ta kombinace a doufá, že se v tomto projektu povedlo udělat ne akrobacii pro akrobacii, ale pro nějaký význam, pocit, posun děje,“ uvádí Ramba, který je jinak známý z působení v novocirkusovém souboru Losers Cirque Company.

Hlavní otázkou celého představení podle režiséra je, jakou moc nad světem na politické nebo globální úrovni máme; ať už jako jednotlivci, nebo společenství. Nakolik máme možnost věci měnit a jak na změnu reagujeme.

„Doufám, že nám naše práce umožní vstoupit s diváky do prostoru, kde si budeme moci svobodně klást a prožívat výše vyřčené otázky. Neplánujeme jen ‚něco’ představovat, ale pokusíme se navodit prostor otevřený sdílení. Doba, kdy jen sedíte v hledišti a necháváte před sebou hrát něco, co je odtržené od vaší zkušenosti, už snad konečně pomíjí,“ dodává režisér.