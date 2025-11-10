GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Tomáš Šťástka
  8:30
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají tendenci na moje doporučení ze světa imerzivního divadla reagovat stylem: „Tak to není nic pro mne“ či „Na to bych teda nešla“.
Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve Smečkách | foto: Denisa Šandová / Pavel Nesvadba

Julie Stejskalová v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve Smečkách
Jakub Burýšek a Viktor Zavadil v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve Smečkách
Viktor Zavadil v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve Smečkách
Viktor Zavadil v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve Smečkách
18 fotografií

Že tu existují produkce, které neuznávají klasickou dělbu prostoru na jeviště a hlediště a umožňují divákovi pohybovat se prostorem spolu s herci, je už tak nějak známo. Vždyť patrně nejznámější soubor Pomezí oživuje funkcionalistické vily či opuštěná místa už přes deset let.

Na těchto, většinou beznadějně vyprodaných představeních však potkávám jen vrstevníky či mladší diváky. Imerzivní divadlo přitom neznamená, že se musíte nutně zapojovat do děje, něco říkat či se nedejbože útrpně snažit hrát. V karlínském domě souboru Pomezí, kde jsem zažil už nejeden mystický večer, se stačí jen dvě hodiny procházet.

RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer

Můžete sledovat jednu konkrétní postavu nebo jen tak bezcílně bloumat a obdivovat se úžasné scénografii. Je to vždy neopakovatelný zážitek. Příkladem budiž aktuální novinka Karavana, která patří k tomu nejlepšímu, co v Pomezí vytvořili.

Žánr imerzivního divadla nově zkoušejí i zavedené scény. Legendární Činoherní klub nedávno pod taktovkou Kostiantyna Zhyrova uvedl novinku Té tmě utíkám Ve Smečkách.

Netradiční žánry

Jako site-specific se označuje divadlo inscenované mimo tradiční prostory s jevištěm. Jeho diváci se dostanou do opuštěných domů, továren, ale i na pole či hráze rybníka. Imerzivní divadlo pak nechává diváky „vnořit se“ do děje a volně se pohybovat prostorem i příběhem. Mohou třeba sledovat vybraného herce či se jen nechat unášet atmosférou. Zmíněné inscenace kombinují oba tyto přístupy.

S diváky jsme se sešli v místní kavárně a usadili se ke stolům. Hovor nevázaně plynul, když náhle přiběhl Jakub Burýšek v dámském oblečení a začal překotně vysvětlovat, že dělá záskok za indisponovanou kolegyni. Méně zkušení diváci mu jeho roli zbaštili i s navijákem. Pak už ale přichází Václav Šanda a spolu s Burýškem nás berou na putování po pro běžného diváka neznámých zákoutích divadla i celé slavné ulice Ve Smečkách.

K vrcholům večera patřila návštěva zkušebny, kde se Thálií čerstvě oceněný Viktor Zavadil pustil do rozjímání nad hereckým údělem. Nebo návštěva běžně nepřístupné pasáže do ulice Krakovská, kde potkáváme lehké děvy, které ten úděl mají přece jen ještě o něco těžší.

RECENZE: Smějí se i fackují. Rychlý a další Hráči lehce naznačili zlaté časy Činoheráku

Samotný závěr něco přes hodinu dlouhé divadelní jednohubky zařídil Dalibor Gondík, který diváky zve na střechu domu, kde bydlí. Závěrečný pohled na ulici Ve Smečkách nabízí netradiční dechberoucí výhled na Prahu a možnost si ještě jednou zopakovat, co všechno člověk za tu hodinu viděl a zažil.

Není škoda nechat si něco takového utéct? Divadlo přece není primárně o sedačkách, frontách na šatnu a padající oponě. Divadlo by odjakživa mělo přinášet hlavně zábavu a zážitky.

Vstoupit do diskuse
Témata: smečka, divadlo, herec

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Premium
Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by...

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život. Ljuba Hermanová jich měla vlastně víc, jako kočka. Jeden filmový, jeden operetní, jeden šansonový,...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

10. listopadu 2025  8:30

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

Nejdražší zátiší ve střední Evropě. Kubištova malba se vydražila za desítky milionů

Bohumil Kubišta, Zátiší malířské (1913)

Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Informaci...

9. listopadu 2025  20:20

Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle

Premium
Herečka Aneta Krejčíková (22. října 2025)

Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...

9. listopadu 2025

OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast

Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál...

Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil...

9. listopadu 2025  18:48

Rodina se bála, že se v postavách pozná, říká Javůrek o nové humoristické knize

Premium
Spisovatel Štěpán Javůrek se proslavil romány Chaloupky, Nebe nad Perninkem i...

Stal se známým díky historickým románům z pohraničí, teď si od nich odskočil odpočinout k veselému příběhu, částečně inspirovanému vlastní rodinou. Hořkosladkým vyprávěním Léta sametová spisovatel...

9. listopadu 2025

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Tomáš Břínek alias TMBK, grafik a autor satirických...

Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách...

9. listopadu 2025  10:18

Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce

Alena Mornštajnová

Spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala před 12 lety knihou Slepá mapa, prodala celkem už přes milion knih. V čísle jsou započteny její romány, knihy pro děti i e-knihy. Milion prodaných...

9. listopadu 2025  9:42

Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes

Premium
Skupina The Prostitutes

Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s...

8. listopadu 2025

Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things

Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things

Premiéra finální páté řady seriálu Stranger Things je za rohem. Netflix proto láká pětiminutovou ukázkou prvního dílu, který se vrací přímo do napínavého děje první řady. Streamovací gigant zároveň...

8. listopadu 2025  18:54

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Premium
Z plakátu filmu Tichá noc, krvavá noc

Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.