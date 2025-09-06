Bratři Formanové najdou krásu v opršelých prknech i rozviklaných bedýnkách

Hravost, radost, fantazie a pel poctivé řemeslné výroby, skutečné hmatatelné práce. To vše nabízí výstava Imaginárium, s kterou už nějaký ten rok objíždí Divadlo bratří Formanů Evropu i naši zemi. Nově si tento nezvyklý a originální projekt lze připomenout i v čase, kdy je oblíbená výstava třeba na druhém konci republiky. V nakladatelství Kavka totiž vychází kniha „Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel“, která tento mimořádný interaktivní výstavní počin spojující divadlo, výtvarné umění a řemeslnou tvorbu mapuje.
Každou výstavu přizpůsobujeme konkrétnímu prostoru, takže vypadá pokaždé jinak. Tady jsme třeba museli uříznout kus větve z kulisy stromu z představení Sedlák, čert a bába.