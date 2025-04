sku Sára Kultová Autor:

Jedno pódium spojí pět světových kouzelníků v nové magické show. Luis de Matos IMPOSSIBLE LIVE míří do Prahy. V čele představení stojí známý portugalský kouzelník Luis de Matos. „K vidění bude pět odlišných stylů, které jsou propojeny v jedno představení, v jeden zážitek,“ uvedl. Akce se uskuteční v O2 universu, a to od 23. do 25. května.