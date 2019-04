Hybernia chystá Tarzana s hity Phila Collinse, herce schvalují v Disney

„Licenci se podařilo Divadlu Hybernia od společnosti Disney získat jako první zemi ve východní Evropě. Získat autorská práva k muzikálu znamená získat anglický originální scénář s texty písní a notové zápisy. Scénář a texty písní musí náš tým přeložit a musíme přesně dodržet význam, což se pak u Disney kontroluje zpětným překladem českého scénáře a textů písní,“ popisuje ředitel Divadla Hybernia Michal Mückstein.

„Výběr herců zase musí odpovídat přesně popsaným charakteristikám - věku, typu a pěveckým rozsahům,“ dodává.

Poskytovatel licence kontroluje nejen to, aby se muzikál neodchýlil v textu a hudbě, ale dbá také na to, aby autoři nekopírovali scénografii nebo choreografii. „Musí se jednat o stejné dílo, ale nesmí být kopírovány již použité prvky,“ doplňuje ředitel.

Scénograf Petr Hloušek tak může proměnit divadlo v džungli podle své fantazie. Celou atmosféru dotvoří kostýmy Romana Šolce. Choreografie se v české verzi ujmou Ivana Hannichová s Janem Kohoutem, kteří budou čerpat ze zkušeností z těch nejlepších skupin nového cirkusu. Pro herce to bude znamenat dlouhou akrobatickou přípravu.

Muzikál vznikl na základě slavné knihy E. R. Borroughse Tarzan - král džungle původně pro filmové studio Disney v roce 1999, následně jako živý muzikál pro divadlo Broadway v New Yorku.

Autorem hudby je Phil Collins, který za píseň You’ll Be in My Heart získal Zlatý globus, Oscara i nominaci na Grammy. Pro divadelní verzi Collins použil písně z animovaného filmu a připsal devět nových.

