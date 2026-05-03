Příběh Hurvínka se začal psát v roce 1926 v Plzni. Loutkář Josef Skupa tehdy potřeboval k popletenému Spejblovi, který vznikl už o šest let dříve, protihráče. Řezbář Gustav Nosek mu proto jako překvapení vyřezal postavičku, která se Spejblovi podobala, ale byla menší a měla v sobě dětskou drzost. Poprvé se spolu na jevišti objevili právě 2. května.
Do starého dřeva se nechystá, raději do Tramtárie. Hurvínek oslaví stovku filmem
Jaké má Hurvínek příjmení?
Odpověď je jednodušší, než byste čekali. Celý jménem je to Hurvínek Spejbl. Je oficiálně synem Josefa Spejbla, což potvrdila desetiletí jejich společných dialogů. Vždyť je pan Spejbl „Hurvajzem“ familiárně označován „taťuldo“.
Samotné křestní jméno Hurvínek pravděpodobně Josef Skupa vylovil ze starého kalendáře, kde narazil na jméno Hurvín. Původně však Hurvínek příbuzným pana Spejbla být neměl – postavy k sobě přirostly až díky skvělé chemii na pódiu, kde Hurvínek funguje jako kritické zrcadlo dospělého světa.
Záhada chybějící maminky
Otázka, kde má Hurvínek maminku, trápí fanoušky už celé století. Odpověď ale v žádném archivu nenajdete. Postava matky nebyla do příběhů nikdy napsána z čistě dramaturgických důvodů.
Základem humoru Divadla Spejbla a Hurvínka (S+H) je totiž takzvaný generační střet. Dialog mezi popleteným, autoritativním otcem a prostořekým, logicky uvažujícím synem je natolik silný a uzavřený, že by postava matky tento komediální kontrast jen rozmělňovala. Ženský prvek do party vnesla až v roce 1930 Mánička a později paní Kateřina, Máničky „bábinka“, ale Hurvínkovu biologickou matku tvůrci záměrně nechali v říši tajemství. Stejně tak, kam se zatoulali rodiče Máničky.
Hurvínkův rok: oslavy ve velkém stylu
Oslavy stého výročí provází projekt s názvem Hurvínkův rok. Divadlo S+H v Dejvicích si pro diváky připravilo hned pět premiérových titulů, mezi kterými nechybí Kabaret Hurvajz nebo Spejbl a elixír pošetilých myšlenek.
„Již nyní to v divadle vře přípravami. Mimo hlavní linii divadelní tvorby čeká na diváky výstava v Dejvické ulici, taktéž výstava ke 100 letům Hurvínka přímo ve foyer divadla, nové CD, kniha, zbrusu nový vizuál divadla a mnoho dalších překvapení, která budeme postupně odhalovat jako jednotlivé dárky k Hurvínkovým narozeninám. Věřím, že kvalitní představení a kultivované prostředí přinesou našim fanouškům skvělý zážitek z návštěvy divadla. Už se nemůžeme dočkat, až si je společně užijeme a našeho stoletého Hurvínka tak pořádně oslavíme,“ prozradila Denisa Kirschnerová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka.
