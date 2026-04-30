Při Hurvínkových narozeninách bude gratulantů určitě mnohem víc, než když se před šesti lety dožil stovky jeho taťulda. Kulaté narozeniny totiž slavil v nešťastné covidové době, takže si je tolik neužil. „Ale Spejbl měl pochopení, dobře věděl, co je pandemie, protože když začal v roce 1920 hrát, po celém světě ještě doznívala španělská chřipka. Po šesti letech se stal otcem a spolu s Hurvínkem tak vznikla dvojice, která začala vést rovnocenný dialog. A vede ho už sto let, což je pro nás obrovská radost,“ říká ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová. Proslulou scénu vede po svých rodičích Miloši Kirschnerovi a Heleně Štáchové.
Často si někdo myslí, že když bude Hurvínek sedět u počítače, půjde představení s dobou. To je mylný pocit. Důležitější je, abychom v příbězích vhodně akceptovali dnešní svět, vztahy i mluvu.