RECENZE: Smějí se i fackují. Rychlý a další Hráči lehce naznačili zlaté časy Činoheráku
Těžké váhy tedy stojí v pozadí myslí mnoha diváků, kteří na loni uvedenou verzi zamíří. Před režisérem Lukášem Brutovským a jeho herci tak stála docela náročná zkouška, která se jistému srovnávání asi nevyhne.
Brutovský však zdejší slavné Hráče připomene jen okrajově. A to doslova, když v úplném úvodu a stejně tak úplném závěru zazní úryvek zmíněného Smočkova nastudování z roku 1982.
Jinak si ale s Gogolovou krátkou hrou poradil po svém. Diváky zaujme sterilní scéna se zkoseným vstupem (Pavel Borák). Právě tudy na jeviště vstupuje Ondřej Rychlý v ústřední roli gamblera Ichareva. Rychlý jej podává jako studii vycukaného podvodníčka, kterého vidina snadných peněz a touha okrádat zcela ovládá. Svou neřest pro nekalé hraní si dovede skvěle odůvodnit, tedy především sám před sebou.
V hotelu, kam dorazil, se ovšem setká s konkurencí, kterou nečekal. Utěšitel Jana Hájka, Švochněv Martina Fingera a Krugel Vasila Fridricha na tom rozhodně nejsou, co se morálky týče, o mnoho lépe a tak Icharev ve své sebezahleděnosti rád a naivně souhlasí s nápadem spolčit se a okrádat netušící boháče společně.
K ději více prozrazovat netřeba. Brutovskému se v sestavě hráčů povedlo vytvořit skvělou čtveřici, která se doplňuje, překřikuje, fackuje, plácá po zádech i líbá po tvářích. Expresivní podání u jednoho stolečku s cinknutými kartami dává vzpomenout na nejlepší roky Činoherního klubu a je tak důkazem, že scéna k oslavě zvolila vhodný titul a vhodné tvůrce.
Prim samozřejmě hraje Ondřej Rychlý, v pro něj až nečekaně komické roli dává vzpomenout i na komediální talent svého otce. Jeviště v podstatě patří jemu. Jediného opravdového protihráče má v Janu Hájkovi, jeho pámbíčkářský Utěšitel je prototypem slizkého devadesátkového podvodníčka v rozepnuté košili a s křížkem na krku. Fingerův Švochněv a Fridrichův Krugel bohužel takový prostor nedostávají, což je vzhledem k umu obou herců rozhodně škoda. Jako čtveřice karbaníků ale tato sestava funguje perfektně.
Hráči
Činoherní klub
premiéra 7. září 2024
hrají: Ondřej Rychlý, Jan Hájek, Martin Finger, Vasil Fridrich, Jakub Burýšek, Viktor Zavadil, Vladimír Kratina, Jan Dlouhý, Jiří Dlouhý
Ve svých rolích zaujmou i Vladimír Kratina a Jakub Burýšek, využití dvojčat Dlouhých se naopak zdá nedotažené. A bohužel stejně tak vyznívá i samotný závěr inscenace, kdy po odchodu trojice výtečníků zůstává Rychlého Icharev opět sám.
Ač herec nijak neslevuje ze svého kontinuálního výkonu, představení náhle dochází dech, je předvídatelné a celkově vyznívá trochu do ztracena. Je to škoda, v prostřední části jsou totiž noví Hráči vynikajícím hereckým koncertem, skvělou oslavou výročí této legendární a stále dostatečně agilní scény.
