Špinar s nadhledem odhalí svět gay seznamky. Diváky nešetří, říká Vizváry

Současný šéf Činohry Národního divadla v ní volně navazuje na svou dramatickou prvotinu Homo 06 a o téměř patnáct let dále tak pokračuje ve své generační výpovědi, do které patří i sedm let stará inscenace Dresscode: Amis a Amil. Obklopil se proto vrstevníky: mim Radim Vizváry a herec Michal Kern, kteří zde hrají, jsou stejně jako Špinar ročník 1979, třetí herec Tomáš Kobr je jen o málo mladší.

I přes zdánlivě úzké téma prý představení zaujme širší publikum. „Je to pro všechny diváky. I samotná gay komunita objeví něco nového. Špinar odkrývá svět seznamky nazvané Grindr a ne všichni gayové ji používají,“ zamýšlí se Radim Vizváry, který jako zkušený mim a choreograf v novince doplňuje Kerna a Kobra.

„Činoherní herci komicky ztvárňují dialogy a celkově svět této specifické seznamky. Špinar diváka vůbec nešetří. Někdy je až neuvěřitelné, co všechno se tu může stát,“ naznačuje Vizváry. Právě on má na starosti pomocí pohybových obrazů ztvárnění emocí a fyzična. „Vyvažuji jejich komediálnost a dodávám inscenaci vážnost,“ popisuje svou úlohu.

„Dělat si z gayů a povrchního světa této seznamky jenom legraci by mne nebavilo. Ovšem po čtyřicítce se na vše člověk dívá s nadhledem a to je i Špinarovým cílem,“ vysvětluje, co ho zlákalo. Spíš než děj musí diváci v novince, která má premiéru 21. ledna, očekávat mozaiku situací. „Právě to reflektuje svět Grindru, případně zmatek jeho uživatele,“ dodává mim.

Vznik hry iniciovalo Divadlo Letí v rámci oslav svých patnáctin. Oslovilo tři přední režiséry, aby speciálně pro něj napsali a zrežírovali vlastní hru. Špinar je prvním z nich.