Stůl, židle a bodláky. Hladová země vykreslí mysteriózní důlní město

Pod vedením zkušeného režiséra Štěpána Pácla tu představí zpracování původní hry současného českého autora Davida Košťáka.

Novinka vypráví o lidech z důlního města, kteří si v touze po nekonečné hojnosti a bezpracném životě nechali podrýt základy svých domů. „Hladová země je mým pozastavením nad fenomény, které mě nepřestávají fascinovat a na které hledím očima vyplašeného dítěte. Velké společenské změny, jež se rodí z rozmaru, zánik věcí, kterému všichni jen nečinně přihlížejí,“ uvažuje autor.

„Jako dítě jsem měl strach z neznáma, které se skrývalo pod postelí. Ten ve mně v různých formách přetrvává a přetavuje se i do hry – strach z věcí, jež se noří z minulosti, strach z prázdných míst, která zůstávají tam, odkud bereme,“ dodává Košták.

„V té hře je cosi mytického a živelného, co balancuje mezi ničivou katastrofou a životodárnou očistou. Cosi záhadného ze skotských detektivek Petera Maye, cosi temného ze skandinávských legend a cosi česky vtipného,“ shrnuje novinku, kterou Švandovo divadlo uvede ve Velkém sále, režisér Štěpán Pácl. Scéna na novinku láká jako na mysteriózní hru.

„Hladová země podle mne pojednává o rychlosti dnešní doby a společnosti. O ničení světa kolem nás. Je potřeba se zastavit a trochu zamyslet nad tím, co způsobujeme a čemu bychom mohli popřípadě předejít nebo zabránit,“ zamýšlí se mladý herec Filip Březina, budoucí posila souboru, který v novince hraje postavu Jakuba.



„Odstrkovaný jedinec, kterého společnost nebere v potaz. Důvod je prostý a povrchní. V řeči trochu zadrhává. Ale jak to tak bývá, je to jedna z nejlaskavějších postav hry, ale na úkor handicapu to nikdo nevidí,“ popisuje svou roli.

Scénu k Hladové zemi připravila Jana Kahounová. „Podle mého názoru minimalistickou – židle, stůl a bodláky. Inscenace pak, co se týče prostorů, je hodně funkční. To podle mě souvisí i s tím slovem ‚mysteriózní‘,“ uvažuje Březina.

Vedle něj diváci uvidí Bohdanu Pavlíkovou, Davida Punčocháře, Tomáše Petříka či třeba Denisu Barešovou v alternaci s Martinou Krátkou. Hladová země otevře svou tlamu na Smíchově už tuto sobotu.