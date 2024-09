VIDEO: Hey, Earth! volá La Putyka. Experiment inspirovali Trnka se Zemanem

Do skutečně experimentálních vod se rozhodl vstoupit soubor Cirk La Putyka, když jako první premiéru nové sezony vybral novinku Hey, Earth! Nadžánrová podívaná slibuje dosud neviděné a sám šéf souboru Rosťa Novák je zvědav, co na to diváci řeknou. Premiéra už tento pátek večer.