Umíte přikulovat?
Přikukovat?
Vždyť přece v inscenaci Olga aneb Horrory z Hrádečku hrajete Václava Havla, který se za totality mimo jiné živil v pivovaru jako pomocná síla, takzvaný přikulovač.
Máte pravdu! Ale přikulovat neumím, nikdy jsem si to nezkusil. (směje se) V rámci představení stavíme plot. Mám v ruce kladivo a stloukám plaňky. A dělám, že mi to moc nejde…
I když nejsem věřící, snažím se řídit nějakým nepsaným desaterem. Nechci nikomu ubližovat – nic dobrého z toho stejně nevzejde, ani pro mě. Zároveň ale nemůžu být zadobře se všemi.