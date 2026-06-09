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Poplatky platím já. Ne, já je platím! hádali se na jevišti „furianti“ Matásek s Pavelkou

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  14:14
Když herci pražského Národního divadla odehráli nedělní představení, neodešli po potlesku do zákulisí jako obvykle. Na jevišti zůstali a naopak sami připojili jeden společný aplaus věnovaný zaměstnancům veřejnoprávních médií. Gestem tak vyjádřili nesouhlas s plánovanou změnou jejich financování.

„Ty poplatky platím já,“ říká herec David Matásek. „Ne, já je platím,“ odpovídá mu Ondřej Pavelka. „Platíme je všichni – a rádi,“ navazuje jednohlasně nastoupený herecký soubor a slova následuje potleskem. „Jsme s vámi, buďte s námi,“ vzkázala ještě na závěr zveřejněného videa herečka Pavla Beretová.

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„Točilo se po nedělním představení. Byla to týmová práce především herců a hereček,“ říká k videu zveřejněnému na sociálních sítích mluvčí činohry Kateřina Ondroušková

Zveřejněné video není jen vtipnou narážkou na odehrané představení Naši Furianti, jak prozrazují i kostýmy herců. Je především reakcí na snahu současné vlády a ministra kultury Oty Klempíře zrušit koncesionářské poplatky a Českou televizi i Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu.

Herci činohry Národního divadla poslali vládě jasný vzkaz: „Potleskem vyjadřujeme podporu zaměstnancům České televize a Českého rozhlasu. Veřejnoprávní média totiž patří nám všem.“
Ondřej Pavelka a David Matásek ve Františákově inscenaci Našich furiantů pro Národní divadlo
Matyáš Řezníček a Martina Preissová ve Františákově inscenaci Našich furiantů pro Národní divadlo
Ondřej Malý ve Františákově inscenaci Našich furiantů pro Národní divadlo
17 fotografií

Herci z Národního divadla se tak připojují k mnoha odpůrcům nové podoby mediálního zákona, jež již delší dobu rezonuje českou společností. Proti změně minulý týden protestovali i samotní zaměstnanci České televize, kteří společně s pracovníky Českého rozhlasu vyhlásili stávkovou pohotovost.

Není to poprvé, co herci a známé osobnosti vyjádřili nesouhlas s počínáním současné vládní koalice. Několik z nich se například zúčastnilo letošní únorové demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, již pořádal spolek Milion chvilek. Umělce v čele s Hynkem Čermákem nebo Jitkou Čvančarovou následně Klempíř vyzval k diskuzi na ministerstvu kultury.

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Herci nutnost dialogu uznali, pozvání do prostor ministerstva však odmítli. Místo toho nabídli Klempířovi setkání na veřejné debatě v divadle Palace, jehož prostory měly podle umělců nabídnout více otevřené a přirozené prostředí. Takové pozvání však ministr nepřijal s odůvodněním, že debaty organizované „lobbistickou“ skupinou Milion chvilek se účastnit nechce.

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