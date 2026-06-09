Poplatky platím já. Ne, já je platím! hádali se na jevišti „furianti“ Matásek s Pavelkou

„Ty poplatky platím já,“ říká herec David Matásek. „Ne, já je platím,“ odpovídá mu Ondřej Pavelka. „Platíme je všichni – a rádi,“ navazuje jednohlasně nastoupený herecký soubor a slova následuje potleskem. „Jsme s vámi, buďte s námi,“ vzkázala ještě na závěr zveřejněného videa herečka Pavla Beretová.
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„Točilo se po nedělním představení. Byla to týmová práce především herců a hereček,“ říká k videu zveřejněnému na sociálních sítích mluvčí činohry Kateřina Ondroušková
Zveřejněné video není jen vtipnou narážkou na odehrané představení Naši Furianti, jak prozrazují i kostýmy herců. Je především reakcí na snahu současné vlády a ministra kultury Oty Klempíře zrušit koncesionářské poplatky a Českou televizi i Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu.
Herci z Národního divadla se tak připojují k mnoha odpůrcům nové podoby mediálního zákona, jež již delší dobu rezonuje českou společností. Proti změně minulý týden protestovali i samotní zaměstnanci České televize, kteří společně s pracovníky Českého rozhlasu vyhlásili stávkovou pohotovost.
Není to poprvé, co herci a známé osobnosti vyjádřili nesouhlas s počínáním současné vládní koalice. Několik z nich se například zúčastnilo letošní únorové demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, již pořádal spolek Milion chvilek. Umělce v čele s Hynkem Čermákem nebo Jitkou Čvančarovou následně Klempíř vyzval k diskuzi na ministerstvu kultury.
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Herci nutnost dialogu uznali, pozvání do prostor ministerstva však odmítli. Místo toho nabídli Klempířovi setkání na veřejné debatě v divadle Palace, jehož prostory měly podle umělců nabídnout více otevřené a přirozené prostředí. Takové pozvání však ministr nepřijal s odůvodněním, že debaty organizované „lobbistickou“ skupinou Milion chvilek se účastnit nechce.