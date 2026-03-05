Nenaplněná sebedestruktivní láska. Hedu Gablerovou si zahraje Pavla Beretová

Soubor Národního divadla opráší začátkem března inscenaci Henrika Ibsena z roku 1890 Heda Gablerová. Drama o svéhlavé generálově dceři plné komplikovaných vztahů a démonů minulosti si vzal se svým neortodoxním stylem na starosti maďarský režisér Viktor Bodó. V titulní roli vystoupí na prknech Stavovského divadla herečka Pavla Beretová. Dále se mohou diváci těšit na Filipa Kaňkovského, Igora Orozoviče nebo Denisu Barešovou.

Hrdá a nespoutaná Heda miluje jízdu na koni, hru na klavír a střelbu z pistole. Nedostupná krasavice s ocelovýma očima se nečekaně provdá za historika a brzy snad i profesora Jørgena Tesmana. Novomanželé se po dlouhé svatební cestě stěhují se do honosné vily, kde se však rázem zjeví staré přízraky minulosti.

„Je to záhadná, nepochopitelná osoba a po mně se chce, abych to pochopila. A já jsem si dovolila to ještě nepochopit,“ říká s úsměvem o své Hedě Pavla Beretová. „Ta psychologie je tak složitá, těch věcí se tam děje tolik. Samozřejmě mám nějakou svou vnitřní mapu motivů, ale vlastně se chci i do budoucna nechat překvapovat, co ta Heda přinese, protože je tam toho opravdu hodně a vlastně se ani nemá Heda Gablerová zavírat do nějakých škatulek,“ dodává herečka.

Roli Hedina manžela, lehce roztržitého a nesebevědomého profesora Tesmana si vzal za svou herec Filip Kaňkovský, který však podle svých slov pojal postavu tak, že bude doslova k sežrání.

Pavla Beretová a Igor Orozovič v Inscenaci Heda Gablerová
Pavla Beretová a Igor Orozovič v Inscenaci Heda Gablerová
Pavla Beretová a Denisa Barešová v Inscenaci Heda Gablerová
Igor Orozovič a Filip Kaňkovský v Inscenaci Heda Gablerová
16 fotografií

Zprvu poklidný začátek společného života naruší manželům příjezd jejich společné známé Tei Elvstedové a především atraktivního a talentovaného Tesmanova konkurenta. Je jím totiž Hedina dávná láska Eilert Løvborg.

Ten svůj brilantní intelekt kdysi démonicky zničil alkoholem a drogami. Nyní se však díky obětavé Tee svých závislostí zbavil, a dokonce vydává novou publikaci.

„Je to postava, která má být výrazná, přestože má méně prostoru. Asi 40 minut se o ní jen mluví, než se objeví na jevišti, takže všichni podle mě pořád čekají, kdo to tedy je? Jak bude vypadat ten člověk? A já se snažím, aby přišel úplně obyčejný týpek, o kterém si člověk řekne, že není tak zázračný. Koluje o něm ale legenda, jaký to byl démon a samozřejmě je to velká láska Hedy Gablerové. To se pak rozkřísne, když ho chce zničit a ukáže se, že tam ta závislost a démoni zůstali,“ uvádí ke své roli Igor Orozovič.

„Stejně jako u her jiných klasiků, které se hrají do dneška, je ten příběh nadčasový. Tohle se mezi lidmi, bohužel, děje stále,“ okomentoval inscenaci Kaňkovský.

Nastudování Ibsenova kusu si vzal pro soubor Národního divadla pod svou taktovku maďarský režisér Viktor Bodó. Svým nezaměnitelným scénickým rukopisem, v němž suverénně pracuje s groteskními prvky a popkulturními odkazy, bývá označován za Quentina Tarantina současného divadla.

Oficiální premiéry inscenace Heda Gablerová se uskuteční na prknech Stavovského divadla 5. a 6. března 2026.

