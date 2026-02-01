Obyčejné skautské děti a invaze hmyzu z béčkových hororů. Dianiška chystá Havěť

Autor:
  8:50
Divadlo pod Palmovkou chystá na 6. února premiéru nové autorské komedie Tomáše Dianišky s názvem Havěť. Autor a režisér v ní zavede diváky do prostředí skautského tábora, naneštěstí v době klimatického kolapsu na spadnutí.
Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.

Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026. | foto: Martin Špelda

Jakub Albrecht a Teodor Dlugoš v inscenaci Havěť (premiéra v Divadle pod...
Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.
Ivana Wojtylová v inscenaci Havěť (premiéra v Divadle pod Palmovkou 6. února...
Ivana Wojtylová v inscenaci Havěť (premiéra v Divadle pod Palmovkou 6. února...
22 fotografií

„Pracuji buď s látkami, které čerpají z naší moderní historie, nebo s takzvanými ‚high concept‘ náměty – tedy s příběhy, které už svým základním nápadem vyvolávají reakci: ‚Wow, tohle je šílený‘. Havěť patří do té druhé linie: Je to sci-fi groteska o obyčejných skautských dětech v neobyčejné, absurdní situaci. Inspirovaly mě béčkové horory o invazi hmyzu, groteskní žánrová stylizace a současná realita – strach, davová psychóza a konspirační myšlení,“ vysvětluje Tomáš Dianiška, který má ke skautingu blízko nejen lidsky, ale také jako autor.

Od premiéry jeho inscenace Mlčení bobříků, jež se hraje dodnes na komorní scéně Studia PALM OFF, letos uplyne deset let.

Mlčení bobříků ukáže osud zatčené skautské vedoucí jako béčkový horor

„Na letní tábory jsem jezdil celou základku. Skauti jsou zároveň na jevišti hrozně vděční - mají stylové kroje, pevný řád, hierarchii, všichni je známe a fandíme jim. Taková subkultura je ideální k parodování. Skauti z Havěti jsou přitom oproti těm z Mlčení bobříků ulítlejší, hravější. Havěť se zároveň trochu vymyká tím, že je víc přepálená a satirická než moje jiné věci, ale pořád je pro mě typická tím, že skrz žánr a humor mluví o lidském chování a o našich současných životech,“ dodává Dianiška.

„To, co v Dianiškových hrách často začíná jako bezmála studentská legrace, se postupně překlápí do závažných poloh a vzniká tak autentický (a často přes veškerou ironii a vtip i dosti nepříjemný) odraz doby nahlížený současnou mladou a střední generací,“ míní dramaturg Havěti, Ladislav Stýblo.

Dianiškovy inscenace jsou podle něj svébytným, postmoderním mixem fragmentů reality s fantazií a nejrůznějšími odkazy na další a další obsahy, kontext, díla a vlivy.

RECENZE: K životu na zámku mám jednu poznámku, hlásí ženy našich prezidentů

„Volně a v dnešních souvislostech v tomto smyslu Dianiška navazuje na velikány ‚české literární absurdity‘, jakými byli Jaroslav Hašek, Franz Kafka, Bohumil Hrabal, v jistém ohledu Karel Čapek, a zejména pak Ladislav Klíma. Právě citát posledně jmenovaného filozofa, básníka, dramatika a prozaika, že ‚směšnost a hrůznost jsou sestry‘, by docela dobře mohl sloužit jako leitmotiv Dianiškových inscenací uváděných pod Palmovkou,“ myslí si Stýblo.

„Havěť je nejnovějším pokračovatelem jeho osobité poetiky a tentokrát se dotýká tématu změny klimatu, které má jako žádné jiné, snad s výjimkou migrace, nejen v Čechách jedinečný potenciál rozdělovat společnost,“ pokračuje dramaturg Divadla pod Palmovkou.

RECENZE: Se stovkou festivalových tašek se za montéra z Ikey neschováš

Účastníky skautského tábora, jakož i obyvatele onoho nebezpečně vyhlížejícího světa hmyzu ztvárnili v nejnovější inscenaci Divadla pod Palmovkou Jaroslav Blažek, Barbora Kubátová, Jakub Albrecht, Ivana Wojtylová, Teodor Dlugoš, Kateřina Hrdinová, Tomáš Vardan, Šimon Holiš, hostující Jiří Panzner, Tereza Masaříková a další.

Kateřina Hrdinová, Jaroslav Blažek a Jiří Panzner v inscenaci Havěť (premiéra v...

Bláznivost, absurdnost, satiričnost i jistou poetiku Havěti podtrhuje výrazně stylizovaná scénografie Lenky Hollé, která s Dianiškou dlouhodobě spolupracuje (dříve např. v inscenacích Noc zlomených nehtů, Bezruký Frantík, Mlčení bobříků, Pusťte Donnu k maturitě nebo Encyklopedie akčního filmu).

RECENZE: Rap, kokain i nevěstinec. Tahle Noc zlomených nehtů bude dlouhá

„Pro svět hmyzu, v němž se polovina inscenace odehrává, jsme chtěli v kostýmech najít zábavnou, hravou a současnou stylizaci, abychom se vyhnuli těm děsivým věcem, jako jsou tykadla, křídla a hodně nohou,“ popisuje Lenka Hollá.

„Nakonec jsem pro ‚hmyzí‘ postavy vytvořila specifický módní styl, který vychází trochu ze street stylu, trochu z drag performancí, trochu z devadesátek a nultých let a trochu z toho, co mě baví. Ke každé postavě jsem spíš hledala adekvátní, i když někdy trochu vykloubenou, paralelu s určitým typem lidí ve společnosti a jejich vizáží. Hranice stylizace jsem nehledala,“ upřesnila scénografka.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Obyčejné skautské děti a invaze hmyzu z béčkových hororů. Dianiška chystá Havěť

Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.

Divadlo pod Palmovkou chystá na 6. února premiéru nové autorské komedie Tomáše Dianišky s názvem Havěť. Autor a režisér v ní zavede diváky do prostředí skautského tábora, naneštěstí v době...

1. února 2026  8:50

RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...

Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle...

31. ledna 2026  16:30

Smolařka Eva Olmerová. Zažila vězení i útěk manžela, panáky pila i v nemocnici

Premium
Eva Olmerová

Život zpěvačky Evy Olmerové asi nejlíp vystihuje aforismus: Jednou jsi dole, jednou nahoře. I když bylo okamžiků u dna v její kariéře podstatně víc než těch opačných. Říkalo se jí královna českého...

31. ledna 2026

RECENZE: Jelen, na špínu jak řemen! Film o slavném mýdlu ukazuje absurditu dějin

60 %
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - dobová reklama značky Schicht

Proslavilo je mýdlo s jelenem, tuk Ceres, kosmetika Elida. Ale zažili také válku, kdy bratranci museli bojovat proti sobě, odsun, znásilnění. Novinka kin Království mýdlových bublin, jež líčí barvité...

31. ledna 2026  12:30

RECENZE: Prezident objevuje milost. Zase jednou je v kinech film, který má smysl

75 % Premium
Z filmu Milost (2025)

Vyžaduje od diváka naprosté soustředění, ale odměna stojí za to. Novinka scenáristy a režiséra Paola Sorrentina nazvaná Milost totiž spadá do stále vzácnější kategorie filmů obdařených chytrým mozkem...

31. ledna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu

Z projektu Wonder Man

Komiksový hrdina marvelovek nosící přezdívku Wonder Man se ve stejnojmenné osmidílné sérii, kterou nasazuje streamovací služba Disney+, představí v poněkud upravené podobě.

31. ledna 2026  8:21

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

30. ledna 2026  20:28

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

30. ledna 2026

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

30. ledna 2026  15:55

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...

30. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  15:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Dá se člověku, té sadistické obludě, odpustit? ptá se Fílův román

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Ivan Fíla je zapsaný v české literatuře jako pozdní debutant. První román vydal teprve před osmi lety, dva roky po své šedesátce. Před tím fotil a točil filmy, hlavně dokumenty. Nedávno vydal román...

30. ledna 2026  15:15

RECENZE: Když je Princezna stokrát jinak, rýsují se nám letos Vánoce plné reklam

50 % Premium
Ema Businská a Filip Březina v pohádce Princezna stokrát jinak

Mnoho princezen, divákova smrt. Tak by se dalo přísloví o psech a zajíci přetvořit pro charakteristiku napohled líbivé, ale seriálově rozvleklé novinky kin Princezna stokrát jinak. Dvě hodiny je...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.