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Havlová odhalila rukopis zapomenuté exprezidentovy hry, vrátí Trojana na jeviště

Tomáš Šťástka
  15:07
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie...

Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie Šeborové pořadatelé odhalují společně s Dagmar Havlovou v Kavárně Slavia na neveřejné akci. (17. listopadu 2021) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Představení zahajovacího filmu Tady Havel, slyšíte mě? na tiskové konferenci...
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie...
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie...
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie...
6 fotografií
Dagmar Havlová odhalila rukopis pozapomenuté hry Václava Havla nazvané Šeřík. Nedopsaný text musel dokončit umělecký šéf Dejvického divadla Jiří Havelka. Torzo Šeříku se ve čtvrtek dočkalo prvního světového uvedení na festivalu v Avignonu. Na podzim se jako scénické čtení poprvé představí i u nás, v Dejvickém divadle se díky tomu vrátí na jeviště Ivan Trojan.

Nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako Varování, byla ukryta takřka 40 let, než byla nalezena v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka.

„Nově nalezená Vaňkovka obsahuje všechna kouzla a triky ostatních Havlových jednoaktovek. Je vlastně dárkem, který nám ke svým devadesátým narozeninám pan Václava Havel věnoval,“ komentuje hru objevitel rukopisu David Dušek, Urbánkův vnuk.

„Ke svému příteli, Zdeňkovi Urbánkovi si před státní bezpečností schoval můj manžel rozepsanou divadelní hru Šeřík. Hru nyní dokončil ve stejném duchu, věrný manželově poetice - herec a režisér Jiří Havelka, umělecký šéf Dejvického divadla, kde bude tato verze poprvé uvedena s herci Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou,“ doplnila Dagmar Havlová textem několik fotek na svém instagramu. „Už pilně zkoušejí s uvedeme ji v rámci oslav 90VH. Na představení se moc těším. Těšíte se také?“ dodala.

dagmarhavlova_official

Ke svému příteli, Zdeňkovi Urbánkovi si před státní bezpečností schoval můj manžel rozepsanou divadelní hru Šeřík. Hru nyní dokončil ve stejném duchu, věrný manželově poetice - herec a režisér Jiří Havelka, umělecký šéf Dejvického divadle, kde bude tato verze poprvé uvedena s herci Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou. Už pilně zkoušejí s uvedeme ji v rámci oslav 90VH. Na představení se moc těším✌️✌️✌️Těšíte se také? #dagmarhavlova #dagmarhavel #dagmarhavlovaveskrnova

17. července 2026 v 13:17, příspěvek archivován: 17. července 2026 v 14:42
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Šeřík se prvního uvedení vůbec dočkal ve čtvrtek na divadelním festivalu v Avignonu. Jednalo se však pouze o čtení čistě Havlova základu. Součástí připomínkového večera, který se konal u příležitosti nadcházejícího říjnového výročí 90 let od Havlova narození, bylo i premiérové udělení mezinárodní Ceny Václava Havla, kterou získal ukrajinský herec a dramatik Viktor Kyrylov.

Zapomenutá Havlova hra Šeřík se dočkala světové premiéry. Zahráli ji v Avignonu

Část textu v podobě scénického čtení v Avignonu představili někdejší studenti 73. ročníku francouzské vysoké divadelní školy ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), který v letech 2011 až 2014 nesl Havlovo jméno na počest jeho odkazu. Text uvedený pod uměleckým vedením francouzského režiséra Frédérika Potyho přeložila Katia Hala, která už dříve Havlovo dílo převáděla do francouzštiny.

Havlův základ začátkem roku dokončil dramatik, herec a režisér Jiří Havelka, který dopsal asi 20 procent textu.

Hra, ve které vystupuje Havlovo alter ego Ferdinand Vaněk, podle tiskového prohlášení Českého centra v Paříži přináší „dialog kočky s myší, tedy příslušníka tajné bezpečnosti s disidentským spisovatelem, je veden přesně v havlovských intencích“. Jméno Šeřík pak nese právě zmíněný příslušník tajné policie, který přišel Vaňka navštívit.

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Na podzim se kompletní Šeřík dočká české premiéry v produkci Dejvického divadla. Bude to poprvé od loňského jara, kdy na této scéně v novince vystoupí hlavní tvář souboru Ivan Trojan. „Pokud všechno dobře vyjde, tak minimálně na podzim bude účasten scénického čtení hry Václava Havla v rámci širšího spektra aktivit k devadesátému výročí Havlova narození,“ uvedl už začátkem roku Jiří Havelka na dotaz iDNES.cz, jak to bude s další budoucností Ivana Trojana na prknech slavné scény. Herec si totiž nyní dává od nových divadelních projektů pauzu a hraje v pouze v již nazkoušených kusech.

Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie Šeborové pořadatelé odhalují společně s Dagmar Havlovou v Kavárně Slavia na neveřejné akci. (17. listopadu 2021)
Představení zahajovacího filmu Tady Havel, slyšíte mě? na tiskové konferenci před zahájením 27. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Zleva režisér Petr Jančárek a prezident festivalu Marek Hovorka.
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie Šeborové pořadatelé odhalují společně s Dagmar Havlovou v Kavárně Slavia na neveřejné akci. (17. listopadu 2021)
Průvod skončil okolo čtvrté hodiny u Kavárny Slavia. Dílo sochařky Marie Šeborové pořadatelé odhalují společně s Dagmar Havlovou v Kavárně Slavia na neveřejné akci. (17. listopadu 2021)
6 fotografií

Premiéru novinky Šeřík má Dejvické divadlo v plánu na 23. října na Pražském hradě. Trojana s Myšičkou bude režírovat právě Havelka. „V rozhovoru plném opatrného našlapování, humoru, zdvořilosti i skrytých hrozeb se postupně odhaluje nejen mechanismus státní moci, ale i podivné lidské pouto mezi těmi, kteří stojí na opačných stranách barikády,“ uvádí k novince divadlo. Devadesát let od narození Václava Havla uplyne 5. října.

Světová premiéra Havlova/Havelkova Šeříku je v plánu už na 26. září v produkci Davida Duška a Hanny Arie Gaifmanové v newyorském kulturním centru The 92nd Street Y.

Šeřík/Varování

Zmínka o této hře je poprvé zaznamenána v Diáři Mototechna 1977, kam si Václav Havel zapisoval myšlenky a nápady během svého prvního pobytu ve vězení v souvislosti se zveřejněním textu Charty 77. Je tedy zřejmé, že k vlastní práci nad tímto námětem se Václav Havel dostal až po propuštění v květnu roku 1977, po velmi intenzivní zkušenosti s policejním aparátem a komunistickou prokuraturou.

Rukopis, čítající přibližně 146 stran, je napsán na stránky oranžového školního sešitu, vytištěném v Brněnských papírnách, s vyznačenou maloobchodní prodejní cenou 1,90 Kčs. Listy jsou však ze sešitu vytrženy, roztrženy na jednotlivé stránky a do desek následně jen volně vloženy. Objevují se mezi nimi i stránky prokazatelně patřící k jiné divadelní hře (k Pokoušení) a to několik verzí prvního obrazu. Přestože je naprostá většina psána autorovou rukou, několik stran je napsáno na stroji.

Torzo bylo objeveno mezi dalšími rukopisy v roce 2014.

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