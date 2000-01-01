Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v úterý odpoledne do Chrámu Matky Boží před Týnem vzdát hold například spisovatel Patrik Hartl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rozloučit se s Janem Potměšilem dorazila herečka Tatiana Dyková, přišla v doprovodu svého manžela Vojtěcha.
Se svým výrazně mladším kolegou se přišel naposledy rozloučit Jaroslav Satoranský.
Naposledy se s Potměšilem přišel do Týnského chrámu rozloučit i Adam Mišík, který byl jeho žákem na DAMU.
Mši celebroval biskup Jan Baxant. Na snímku vyjadřuje upřímnou soustrast Potměšilově manželce Radce.
Herečka Tatiana Dyková klade květiny na posledním rozloučení s hercem Janem Potměšilem.
Na závěr mše krátce promluvil Potměšilův kolega a velký kamarád Tomáš Karger. Herečka Ilona Svobodová pak přednesla hercův oblíbený 66. sonet Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska.
Po skončení obřadu vynesli rakev směrem na Staroměstské náměstí. V druhé řadě ji nesli oba synové zesnulého herce.
Biskup Jan Baxant ukončuje rozloučení s oblíbeným hercem Janem Potměšilem, který zemřel ve věku 60 let.
