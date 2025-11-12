Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Publikum přivítalo Feltona bouřlivým potleskem a výkřiky nadšení, které trvaly půl minuty, než herec pronesl svou první repliku: „Potřebuji laskavost.“ Celý moment zachytil oficiální instagramový účet inscenace.
Ten ke záznamu připojil citát z knihy Harry Potter a Kámen mudrců: „Je to pravda, co se říká ve vlaku,“ který Malfoy pronesl při setkání s Harrym Potterem na cestě do Bradavic. (V české knižní verzi je tato věta přeložena takto: „Je to pravda? Celý vlak si vykládá, že v tomhle kupé sedí Harry Potter. Takže to jsi ty?“ – pozn. red.)
Divadelní hra Prokleté dítě se odehrává devatenáct let po událostech původní ságy. Na scéně sleduje příběhy dětí dospělých hrdinů – Draca, Harryho, Rona a Hermiony. Felton je vůbec prvním hercem z filmové série, který se k potterovskému univerzu připojil i na divadelních prknech, píše server Deadline.
Inscenace měla premiéru v Londýně v roce 2016, na Broadwayi běží od roku 2018. Felton má podle produkce účinkovat v newyorském uvedení během devatenáctitýdenního angažmá.
Herec přiznal, že návrat do role byl silně emotivní. „Je velmi snadné se dojmout,“ řekl v červnovém rozhovoru. „Když mi nasadili blond paruku pro divadelní verzi, okamžitě jsem se rozplakal. Bylo to jako návrat do minulosti.“
Dodává, že i když se vrací k postavě, kterou dobře zná, je to zároveň nový krok. „Znám ho jako dítě, ale ne tak dobře jako dospělého,“ řekl Felton o svém „starším“ Malfoyovi.
