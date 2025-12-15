Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat

Na jeviště se v novém kabátě pražského divadla Studia DVA vrací slavná komediální hra Harold a Maude, která se zaměřuje na neobvyklý vztah dvou protikladných postav. V ústřední roli diváci uvidí Elišku Balzerovou jako postarší Maude představující nezlomný optimismus a radost ze života. A taktéž Daniela Vymětala Krejčíka jako Harolda ztělesňujícího hluboký pesimismus a odmítavý přístup ke světu.

Novinka měla premiéru ve čtvrtek 11. prosince na hlavní scéně pražského divadla Studio DVA. Hra Colina Higginse proti sobě staví dva pohledy na svět: Maudin boj proti negativitě prostřednictvím dobrosrdečnosti a Haroldovu neschopnost vnímat jakékoli životní pozitivum.

Klíčovou otázkou, kterou kus otevírá, je, zda Harold svůj pesimismus dokáže opustit a přijmout lásku a kouzlo života. A zda se tak stane dříve, než Maude naopak přijme jeho negativitu. Novou verzi pro Studio DVA zrežíroval Miroslav Hanuš.

RECENZE: Je tu letní hit. Václav Neužil si komedii Amatéři vysloveně vychutnal

„Ta hra má v sobě něco, co musíte objevovat. Na první přečtení nevypadá nijak zvláštně. Dokonce jsme si říkali: O čem to je?“ pochybovala v začátcích Eliška Balzerová. „Až později zjistíte, kolik barev a zážitků vám ta hra dá. Bylo to jedno z mých nejkrásnějších hereckých zkoušení,“ pochvaluje si populární herečka.

Když režisér Hanuš oslovil Daniela Vymětala Krejčíka s nabídkou Harolda, herec prý neskrýval nadšení: „To je úplně skvělé,“ uvedl. „Ze začátku jsem si myslel, že to celé bude o tom se Elišce vyrovnat, ale nakonec jsem si to neskutečně užíval.“

Daniel Vymětal Krejčík a Eliška Balzerová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
Jindřiška Hanušová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
Jitka Schneiderová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
Jiří Ployhar v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
8 fotografií

„Je to pro mě doma,“ uvedla pak Eliška Balzerová ke svému působení v pražském divadle, kde účinkuje již v pátém titulu. „Divadlo je zázrak. Na divadle vás přejdou všechny nemoci, a kdybyste museli, tak ho dohrajete i se zlomenou nohou,“ dodala vášnivě. Vedle Balzerové a Krejčíka dále v novince hrají Jitka Schneiderová, Oldřich Navrátil, Radim Madeja, Jiří Ployhar, Václav Jílek a Jindřiška Hanušová.

Inscenace v provedení režiséra Miroslava Hanuše, která slibuje příběh o síle vůle a schopnosti lidské transformace, je na pražské scéně letos k vidění ještě ve čtvrtek 18. prosince a v pondělí 29. prosince. Další reprízy budou až 14. a 27. ledna.

