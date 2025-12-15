Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat

Novinka měla premiéru ve čtvrtek 11. prosince na hlavní scéně pražského divadla Studio DVA. Hra Colina Higginse proti sobě staví dva pohledy na svět: Maudin boj proti negativitě prostřednictvím dobrosrdečnosti a Haroldovu neschopnost vnímat jakékoli životní pozitivum.
Klíčovou otázkou, kterou kus otevírá, je, zda Harold svůj pesimismus dokáže opustit a přijmout lásku a kouzlo života. A zda se tak stane dříve, než Maude naopak přijme jeho negativitu. Novou verzi pro Studio DVA zrežíroval Miroslav Hanuš.
„Ta hra má v sobě něco, co musíte objevovat. Na první přečtení nevypadá nijak zvláštně. Dokonce jsme si říkali: O čem to je?“ pochybovala v začátcích Eliška Balzerová. „Až později zjistíte, kolik barev a zážitků vám ta hra dá. Bylo to jedno z mých nejkrásnějších hereckých zkoušení,“ pochvaluje si populární herečka.
Když režisér Hanuš oslovil Daniela Vymětala Krejčíka s nabídkou Harolda, herec prý neskrýval nadšení: „To je úplně skvělé,“ uvedl. „Ze začátku jsem si myslel, že to celé bude o tom se Elišce vyrovnat, ale nakonec jsem si to neskutečně užíval.“
„Je to pro mě doma,“ uvedla pak Eliška Balzerová ke svému působení v pražském divadle, kde účinkuje již v pátém titulu. „Divadlo je zázrak. Na divadle vás přejdou všechny nemoci, a kdybyste museli, tak ho dohrajete i se zlomenou nohou,“ dodala vášnivě. Vedle Balzerové a Krejčíka dále v novince hrají Jitka Schneiderová, Oldřich Navrátil, Radim Madeja, Jiří Ployhar, Václav Jílek a Jindřiška Hanušová.
Inscenace v provedení režiséra Miroslava Hanuše, která slibuje příběh o síle vůle a schopnosti lidské transformace, je na pražské scéně letos k vidění ještě ve čtvrtek 18. prosince a v pondělí 29. prosince. Další reprízy budou až 14. a 27. ledna.