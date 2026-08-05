V rozhovoru pro iDNES.cz promluvily o prvních hereckých příležitostech, prosazování se v oboru i o tom, jak se v branži funguje se slavnou rodovou historií.
Nově nazkoušená inscenace, již divadlo odpremiérovalo 3. srpna v kouzelném prostředí Grotty v Havlíčkových sadech (Grébovka), vychází z klasiky irského dramatika Oscara Wilda. Soubor nyní představení o potřebě být sám sebou a akceptovat vlastní sexuální orientaci, servíruje divákům v nejnovějším překladu Hany Novákové a pod režijní taktovkou Marianny Arzumanové.
Snažím se jít vlastní cestou a vnímám, že děda to plně podporuje. Spíš než že by mi to otevíralo dveře, mám pocit, že mi to často otevírá oči. V tom, že mi je blízký někdo, kdo má nad tím vším obrovský nadhled.