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Vnučka Dvořáka a dcera Vojtka září na jednom pódiu. Co jim radí slavní příbuzní?

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  14:00

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Zleva Valentýna Vojtková a Anežka Burdová | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Divadlo MA vstupuje do své sedmé sezony festivalu Letní Grébovka, v rámci níž premiérově uvedlo inscenaci Jak je důležité míti Oscara. V ní se ještě jako studentky DAMU představují dvě mladé herečky navazující na rodinnou uměleckou tradici – Anežka Burdová, vnučka herce Josefa Dvořáka, a Valentýna Vojtková, dcera herečky Sabiny Laurinové a zpěváka Josefa Vojtka.

V rozhovoru pro iDNES.cz promluvily o prvních hereckých příležitostech, prosazování se v oboru i o tom, jak se v branži funguje se slavnou rodovou historií.

Nově nazkoušená inscenace, již divadlo odpremiérovalo 3. srpna v kouzelném prostředí Grotty v Havlíčkových sadech (Grébovka), vychází z klasiky irského dramatika Oscara Wilda. Soubor nyní představení o potřebě být sám sebou a akceptovat vlastní sexuální orientaci, servíruje divákům v nejnovějším překladu Hany Novákové a pod režijní taktovkou Marianny Arzumanové.

Snažím se jít vlastní cestou a vnímám, že děda to plně podporuje. Spíš než že by mi to otevíralo dveře, mám pocit, že mi to často otevírá oči. V tom, že mi je blízký někdo, kdo má nad tím vším obrovský nadhled.

Anežka Burdovávnučka herce Josefa Dvořáka

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