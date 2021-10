A čím se doopravdy živíte? Grandiózní Losers zúročí osm let zkušeností

„Grandiózní je osm let našich zkušeností. Představení stojí na reálných situacích a podmínkách, které jsme zažili. Pokud mám být konkrétní, tak věty typu ‚ukaž salto‘, ‚a čím se doopravdy živíte‘ nebo ‚mohu si na vás sáhnout‘ slýcháme dost často,“ přiznává zakládající člen Losers Matyáš Ramba, který má tentokrát na starosti i režii.



„Začali jsme v roce 2014, bylo nás šest a dávali jsme tomu vše. Neměli jsme žádné závazky, byli jsme studenti, co tráví čas nonstop v divadle či v tělocvičně,“ popisuje Ramba.

„Teď je nás kolem pětatřiceti. Máme za sebou deset celovečerních představení a nespočet projektů. Máme divadlo, které musí fungovat, a do toho jsme zestárli, založili rodiny a naše priority se změnily. Myslím, že si nějakým rozpadem, změnou procházíme právě teď a je otázka, jak to zvládneme a co z toho vznikne,“ vysvětluje. Losers totiž v novince ztvární rozpadající se soubor, který se snaží získat finance na zmíněné průlomové dílo.

„Tím, že je téma tolik osobní, cítíte vážnost v celém představení. Zároveň jinak než s nadsázkou to neumíme. Takže pokud má divák náročný den a doufá, že si užije show a odreaguje se, nezklameme ho. Kdo ale řeší své osobní problémy a nutnost životní změny, tak se v představení také najde,“ dodává.

Český bastl

Vedle silného námětu je novinka v tvorbě Losers Cirque Company nezvyklá i v tom, že si akrobati celou scénu stavějí sami během představení. „Říkáme tomu český bastl. Dalo by se i říct, že to, co najdou ve skladu, přitáhnou na jeviště. Vznikne tak tři metry vysoká věž obsypaná vším, hlavně lampičkami a světly,“ popisuje Ramba.

Ten se k režii novinky dostal nejen proto, že šéf souboru Petr Horníček pracoval na projektu Konkurz, ale především proto, že se Losers snaží oslovovat odlišné tvůrce, aby byla jejich tvorba různorodá.

„Proto jsme spolupracovali s duem SKUTR, Danielem Špinarem či Radimem Vizvárym. A letos to vyšlo takhle, Petr chtěl vytvořit projekt pro naše nováčky, motivovat je. Já jsem si před třemi lety vysnil Grandiózní a až letos se to uskutečnilo,“ vysvětluje. Původně na konec září plánovanou premiéru museli Losers pro zranění v souboru odložit až na 26. října. V jejich domovském Divadle BRAVO! v pražském Braníku dále na tuto sezonu plánují novinku ŽeRuPiKo (žena, růže, píseň, kost) pod vedením Jindřicha Panského.